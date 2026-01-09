ChatGTP Health julkaistiin, haluaa käyttäjän terveystiedot

Tekoälyjätti OpenAI on havainnut, että ihmiset käyttävät sen ChatGPT-tekoälyä erittäin paljon myös omien terveyshuoliensa analysointiin.

Joten yhtiö on havainnut tässä selkeän markkinaraon ja julkaisi ChatGPT:stä erillisen version, ChatGPT Healthin, joka keskittyy nimenomaan tarjoamaan käyttäjilleen terveyteen ja hyvinvointiin keskittyviä keskusteluja.

Mielenkiintoista - ja oikeusjuttujen pelossa todennäköisesti viisastakin - on sanavalinta, eli palvelu tarjoaa "keskusteluja", eikä missään nimessä ohjeita tai kehotuksia oman terveydentilan analysointiin tai korjaamiseen.

Jotta palvelu olisi mahdollisimman tarkka ja tehokas, palvelu kehottaa käyttäjiä yhdistämään palveluun omat terveystietonsa. Terveystiedot voi toistaiseksi tuoda sisään vain terveydentilaa ja hyvinvointia seuraavista sovelluksista, kuten Apple Healthista tai MyFitnessPalista. Eli OmaKantaa ChatGPT Healthille ei voi sellaisenaan kipata - joskin sen voi tietysti sanallisesti tiivistää tekoälylle jutellesaan, jos välttämättä niin haluaa tehdä.



OpenAI:n mukaan yli 230 miljoonaa ihmistä käyttää nykyistä, "tavallista" ChatGPT:tä terveydentilaansa liittyvien kysymysten ratkaisemiseen. Yhtiön mukaan terveydentilaan liittyvät keskustelut ovatkin yksi suosituimmista ChatGPT:n käyttötavoista.

Aivan pelkkään nykyiseen tekoälyyn ChatGPT Health ei pohjaudu, sillä OpenAI kertoo, että se on kehittänyt ChatGPT Healthia jo kahden vuoden ajan ja mukana kehitystyössä on ollut 260 terveydenhuollon ammattilaista. Lisäksi ChatGPT Health näkyy jatkossa ChatGPT-palvelussa omana osionaan ja sinne syötettyjä tietoja ei käytetä OpenAI:n tekoälymallien kehitykseen (kaikkia muita ChatGPT-keskusteluja käytetään oletusarvoisesti tekoälyn jatkokehitykseen).

Mielenkiintoisena nyanssina mainittakoon, että OpenAI:n käyttöehdot nimenomaan kieltävät minkään OpenAI:n palvelun käytön terveydentilan diagnosointiin tai hoitoon. Siis myös ChatGPT Healthin.

Palvelu ei ole vielä avoinna suomalaisille käyttäjille, mutta kiinnostuneet voivat liittyä jonotuslistalle, josta poimitaan seuraavat käyttäjät, jotka pääsevät käyttämään ChatGPT Healthia.