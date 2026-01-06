Samsung esitteli maailman ensimmäisen 130-tuumaisen Micro RGB -television

Televisioiden koot ovat viime vuosina jatkaneet kasvuaan, eikä loppua näy. Vain muutama kuukausi takaperin Samsung esitteli 115-tuumaisen Micro RGB -television ja nyt CES 2026 -messuilla Samsung Electronics esitteli maailman ensimmäisen 130-tuumaisen Micro RGB -television (malli R95H).

"Micro RGB edustaa kuvanlaadun innovaatioiden huippua, ja uusi 130 tuuman malli vie tämän vision vielä pidemmälle," sanoo Hun Lee, Executive Vice President of the Visual Display (VD) Business, Samsung Electronics. "Elvytämme yli kymmenen vuotta sitten esitellyn alkuperäisen muotoilufilosofiamme hengen ja tarjoamme uuden sukupolven tekniikalla varustetun, ylivoimaisen korkealaatuisen näytön."

Samsungin mukaan televisiossa on moderni, taidegalleriasta inspiraationsa saanut ulkoasu Timeless Frame-kehyksen ansiosta, joka on moderni versio Samsungin vuoden 2013 Timeless Gallery -mallista. Kehyksen myötä näyttö näyttää leijuvan kehyksensä sisällä, mikä tekee televisiosta huoneen ilmeen määrittävän taiteellisen keskipisteen.





Toki televisiota varten tulee olla suuri huone, sillä tilaa leveydeltään se vie kolmen metrin verran ja korkeuttakin on parin metrin edestä.

130 tuuman Micro RGB -malli sisältää Samsungin tähän mennessä edistyksellisimmät Micro RGB -teknologian edistysaskeleet. Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro ja Micro RGB HDR Pro -tekniikoiden avulla televisio hyödyntää tekoälyä himmeiden sävyjen parantamiseen ja kontrastin hienosäätöön, jolloin se tuottaa eloisat värit ja hienovaraiset yksityiskohdat sekä kirkkaissa että tummissa kohtauksissa, mikä takaa realistisuuden ja kuvan tarkkuuden, Samsung kertoo.

Teknologia tarjoaa 100 % BT.2020-laajaväriskaalan, ja siinä on Samsungin oma Glare Free -teknologia, joka minimoi heijastukset ja säilyttää selkeät värit sekä kontrastin erilaisissa valaistusolosuhteissa parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

Käytössä on myös HDR10+ ADVANCED ja Eclipsa Audio -teknologia kuvan- ja äänenlaadun parannukseen sekä Samsungin muita tekoälyominaisuuksia.





Saatavuudesta tai hinnasta ei ole tietoa.

Joulukuussa Samsung ilmoitti laajentavansa Micro RGB -televisiovalikoimaa vuonna 2026 55, 65, 75, 85, 100 ja 115 tuuman kokoluokkiin.