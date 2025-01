Mainokset saapuivat Threadsiin

Meta perusti X / Twitterille kilpailijan, kun Elon Muskin laukalle lähtenyt toiminta mikroblogialustalla alkoi ajamaan käyttäjiä muihin sosiaalisen median palveluihin.

Kesällä 2023 avautuikin Threads, joka on toiminnallisuuksiltaan käytännössä kopio Twitteristä. Palvelu avautui Suomessakin joulukuussa 2023, kun Meta hieroi palvelun käyttöehtoja EU:n vaatimusten kanssa yhteensopiviksi.

Threadsista on tullut varsin suosittu ja sen kasvua on tietysti auttanut se, että palveluun ei tarvitse luoda lainkaan uusia käyttäjätunnuksia, vaan olemassaoleva Instagram-tunnus toimii kirjautumiseen. Meta myös puskee Threadsia aktiivisesti näkyviin niin Facebookissa kuin Instagramissakin.

Mutta yksi erikoisuus Threadsissa on tähän saakka ollut: siellä ei ole ollut lainkaan mainoksia. Äärimmilleen kohdennettu mainosmyynti on kuitenkin Metan ydinliiketoimintaa, joten on ollut vain ajan kysymys, milloin mainokset palveluun saapuvat.



Ja nyt mainokset ovat saapuneet Threadsiin.

Aluksi tosin hyvin rajallisesti, sillä Instagram-pomon Adam Mosserin mukaan mainokset alkavat näkymään nyt Yhdysvalloissa ja Japanissa - ja niissäkin vain osalle käyttäjistä.

Ottamalla mainokset asteittain käyttöön Meta saa samalla testattua missä formaatissa mainoksia palveluun kannattaisi tuoda. Ilmeisesti idea on - ainakin alussa - että mainokset näyttäisivät mahdollisimman paljon tavallisilta Threads-julkaisuilta. Toki tietyt lainsäädännön kulmat täytyy huomioida, eli mainokset pitää pystyä myös erottamaan selkeästi mainoksiksi, niin Yhdysvalloissa kuin vaikkapa Euroopassakin.



Kahdessa muussa Threadsin ja Twitterin kilpailijassa, eli Mastodonissa ja Blueskyssa, ei ole mainontaa lainkaan.

AfterDawnin virallinen tili löytyy Threadsista, Blueskysta ja Mastodonista.