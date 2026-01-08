Samsung julkisti The Freestyle+ -projektorin parannetulla kirkkaudella ja laajemmilla ominaisuuksilla

Las Vegasissa CES 2026 -messujen alla esitelty The Freestyle+ perustuu alkuperäisen Freestyle-mallin erottuvaan muotoiluun, mutta siinä on älykkäämpiä tekoälyominaisuuksia, parannettu kirkkaus ja laajemmat viihdeominaisuudet, Samsung kertoo.





Vuoden 2023 The Freestyle -projektori tuli aikoinaan myyntiin 999 eurolla, mutta uuden mallin kohdalla tiedotteessa ei hintaa mainita. Tuotteen vaiheittainen maailmanlaajuinen lanseeraus on suunniteltu vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Luonnollisesti The Freestyle+:ssa on tekoälytoimintoja. Projektorin ytimessä on AI OptiScreen, Samsungin tekoälypohjainen näytön optimointiteknologia, joka säätää kuvan automaattisesti eri tiloihin sopivaksi. Käyttäjien tarvitsee vain kohdistaa, sijoittaa ja aloittaa katselu.

Samsungin näytöille suunnattu AI-alusta, Vision AI Companion, integroi parannetun Bixbyn globaalien kumppaneiden AI-palveluihin mahdollistaen luonnollisemman, keskustelevan vuorovaikutuksen näytön sisällön kanssa.





Edelliseen sukupolveen verratessa uusi malli tarjoaa 430 ISO-lumenin kirkkaudella lähes kaksi kertaa enemmän kirkkautta. 180 astetta kääntyvä muotoilu mahdollistaa sisällön toistamisen mistä tahansa kulmasta, kuten seinistä, lattioista ja katoista. Laitteessa on on 360 asteen kaiutin, ja sen voi yhdistää Q-Symphony-tekniikan myötä yhteensopiviin Samsungin kaiuttimiin.

Sisäänrakennettu pääsy Samsung TV Plus-palveluun, sertifioituihin OTT-palvelukumppaneihin ja Samsung Gaming Hubiin antaa käyttäjille mahdollisuuden suoratoistaa, pelata ja tutkia sisältöä suoraan projektorista ilman ulkoisia laitteita.