YouTubeen muutos: Vihatut lyhytvideot saa nyt pois - osittain

Googlen omistama YouTube on jounut pahasti puolustuskannalle viimeisten vuosien aikana - ensimmäistä kertaa koko videopalvelun historiassa.

Taustalla on tietysti lyhytvideopalvelu TikTokin räjähdysmäinen kasvu, joka on haastanut nakertanut itselleen jo merkittävän siivun kaikesta videoiden katselusta netissä.

Vastatakseen TikTokin aiheuttamaan "ongelmaan", YouTube teki sen, minkä jättimäiset korporaatiot yleensäkin näissä tilanteissa tekevät. Eli YouTube kopioi TikTokin lyhytvideoformaatin osaksi omaa palveluaan ja lisäsi YouTubeen YouTube Shorts -lyhytvideot.

Mutta tässä vedossa oli yksi merkittävä ongelma: lyhytvideoilla ja ns. pitkillä videoilla on selkeästi eri yleisönsä. Etenkin YouTuben perinteiset suurkuluttajat ovat vihanneet YouTube Shorts -lyhyvideoita hyvinkin äänekkäästi.

Tähän saakka YouTube ei ole tehnyt elettäkään asiantilan korjaamiseksi. Mutta nyt videojätiltä nähtiin ensimmäinen myönnytys.



YouTube mahdollistaa nyt lyhytvideoiden suodatuksen YouTuben hakutuloksissa. Hakua käyttämällä voi siis erikseen ruksia päälle valinnan, joka estää hakutuloksista lyhytvideot kokonaan.

Samalla kuitenkin yhtiö teki myös yhden potentiaalisesti ärsyttävän muutoksen hakuun: vanha "järjestä katselumäärän mukaan" -toiminto on korvattu "näytä suositut" -vaihtoehdolla - ja nämä kaksi eivät ole enää sama asia. Suosituimmuuden mukaan järjestäminen pohjautuu YouTuben algoritmeihin, eikä enää puhtaasti videon elinaikana keräämiin katselumääriin. Oletettavasti toiminto nostaa paremmin näkyviin uutta, mutta nousussa olevaa sisältöä.

Samalla haun suodattimista poistettiin kaksi muutakin ominaisuutta: arvostelujen mukaan järjestystä ei voi enää käyttää hakutulosten järjestämiseen ja lisäksi aikarajaus, joka näyttäisi vain viimeisen tunnin aikana lisätyt videot, on poistettu kokonaan.

Lyhytvideoita syvästi inhoaville käyttäjille ei ole kuitenkaan edelleenkään tarjolla toimintoa, joka poistaisi lyhytvideot kokonaan käyttäjän YouTubesta. Eli YouTube esimerkiksi suosittelee jatkossakin lyhytvideoita kaikille käyttäjille ja nyt tuotu uudistus koskee vain ja ainoastaan hakutoimintoa.