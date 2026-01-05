Valittelu, että autoissa on liian vähän fyysisiä nappeja voi loppua: Volkkarin uutuudessa niitä on, valtavan paljon

Viimeisen viiden vuoden aikana uusien autojen ostajien yleisin valituksen aihe on koskenut sitä, miten fyysiset napit ja säätimet ovat lähes kadonneet kaikista autoista.

Muutos on koskenut sekä sähköautoja että polttomoottoriautoja, joissa kaikissa fyysiset painikkeet, vivut ja säätimet on pitkälti siirretti keskikonsolissa sijaitsevan kosketusnäytön valikoihin.

Samalla myös asiantuntijat heräsivät tilanteeseen, sillä fyysisten painikkeiden etu autossa on aina ollut se, että kuljettaja on voinut käyttää niitä siirtämättä katsetta pois tiestä. Kosketusnäytön käyttö taas väistämättä vaatii sen, että katse pitää ottaa ainakin hetkeksi pois liikenteestä.

Euroopassa autojen turvallisuutta arvioiva Euro NCAP heräsikin asiaan jo viime vuonna. Euro NCAP uudisti sääntöjään niin, että tiettyjen ominaisuuksien on pakko olla fyysisten nappien takana tai autolle ei voida myöntää täysiä turvallisuuspisteitä sen testeissä.

Saksalainen Volkswagen myönsi itsekin viime vuonna, että yhtiö meni liian pitkälle kosketusnäyttöjen kanssa ja lupasi palauttaa vanhat kunnon napit takaisin autoihinsa, uusien mallien myötä.

Nyt näin onkin tapahtunut. Yhtiö julkisti vuodenvaihteessa ensimmäiset viralliset kuvat myöhemmin tänä vuonna myyntiin tulevasta VW ID.Polo -sähköautostaan. ID.Polo on Volkswagenin ensimmäinen, uuden "ID-sukupolven" pieni sähköauto, joka tunnettiin aiemmin nimellä ID.2.

Ohessa kuva ID.Polon uudesta kojelaudasta:



Ja kyllähän kuvasta päätellen oikeita, fyysisiä nappeja nyt löytyy. Paljon. Todella, todella paljon.