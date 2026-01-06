Stack Overflow'n tarina alkaa olemaan ohi - kysymysten määrä romahti lähes nollaan

Ensimmäinen iso ja merkittävä ruumis tekoälyn pyörittämässä uudessa, uljaassa internetissä tullaan todennäköisesti näkemään pian.

Maailman tunnetuin ohjelmoijien kysymyksiin vastauksia vuosikaudet tarjoillut sivusto, Stack Overflow, on käytännössä jo kuollut.

Uutisoimme jo vuosi sitten, miten uusien kysymysten määrä sivustolla oli romahtanut vuoden 2024 aikana. Tuolloin dataa analysoinut Stack Overflow'n entinen työntekijä arvioi, että sivustolla on taloudellisesti kestävää elinaikaa enää korkeintaan vuosi jäljellä.

Ja vaikuttaa siltä, että arvio osui oikeaan.

Huippuvuoden 2014 aikana parhaimpina kuukausina sivustolle lähetettiin yli 200 000 kysymystä joka kuukausi. Sen jälkeen sivusto kiristi kysymysten moderointiaan, mutta uusien kysymysten määrä pysyi silti vuosikaudet noin 150 000 ja 200 000 kysymyksen kuukausitahdissa.

Sitten tuli tekoäly. Ja tekoälyhän tuli ohjelmointiin jo kauan ennen kuin tavalliset sukankuluttajat tiesivät tekoälystä mitään, sillä GitHub Copilot julkaistiin jo vuonna 2021.



Tuon jälkeen kyyti on ollut kylmää.

Tilastojen mukaan vuoden 2024 alussa uusia kysymyksiä kysyttiin kuukausittain enää noin 45 000 kertaa. Vuoden 2025 alussa lukema oli romahtanut alle puoleen vuotta aiemmasta, eli alle 20 000 kysymykseen kuukaudessa.

Ja sitten tuli vuosi 2025. Vuoden 2025 joulukuussa uusia kysymyksiä kysyttiin Stack Overflow'ssa enää 3862 kappaletta. Luku on suurin piirtein sama kuin Stack Overflow'n toiminnan ensimmäisenä täytenä kuukautena, vuonna 2009.

Tekoäly sai Stack Overflow'sta vastaukset

Tekoäly vastaa siis nykyisin ohjelmoijien kysymyksiin, eikä ohjelmoijien tarvitse enää itse kysyä niitä toisilta ihmisiltä Stack Overflow'ssa - tai missään muuallakaan. Mutta tekoäly on puolestaan koulutettu pitkälti Stack Overflow'n ja muiden vastaavien sivustojen materiaalilla. Stack Overflow itse asiassa oli yksi ensimmäisistä palveluista joka lisensoi sisältönsä tekoälyfirmojen koulutusmateriaaliksi.

Mutta kun Googlekaan ei enää ohjaa ongelmaan ratkaisua etsiviä verkkopalveluihin, vaan kertoo tekoälyn avulla suoraan vastauksen, eivät käyttäjät koskaan päädy sivustoille, josta tieto on alunperin peräisin.

Keskustelualueiden ja kysy/vastaa-palveluiden toimintalogiikka toimii vääjäämättä niin, että uudet kysymykset tuovat ajan saatossa lisää kävijöitä palveluun. Vanha sisältö ei kannattele mitään palvelua enää kovin kauaa, vaan edessä on asteittainen unholaan vaipuminen. Kunnes sivuston ylläpito toteaa, että sivuston mainostulot eivät enää kata sivuston ylläpitokuluja - ja palvelu on pakko sulkea.