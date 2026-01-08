Google löytyy nyt kokonaan uudesta domain-osoitteesta

Mainosjätti Google on hankkinut itselleen täysin uuden verkko-osoitteen.

Yhtiö on veivannut viimeisen vuoden aikana verkko-osoitteitaan muutenkin, sillä vuoden 2025 keväällä yhtiö lakkautti maakohtaiset Google-osoitteet, myös suomalaisten google.fi:n, ja ohjasi ne osoittamaan yhteen ja samaan google.com -osoitteeseen.

Uusin Googlen verkko-osoite toimii hieman eri tavalla, sillä G.AI ohjaa sekin google.com -osoitteeseen, mutta avaa siellä hakuvälilehden sijaan Tekoälytila -välilehden.

Tekoälytila on keskusteluvälilehti, joka muistuttaa hyvin paljon vaikkapa ChatGPT:tä toiminnaltaan, joskin Googlen Tekoälytila pyrkii olemaan tiedon hakemiseen keskittyvä, eikä niinkään esimerkiksi tekoälyn kanssa keskustelemiseen suunnattu tila.

Ohessa kuvakaappaus G.AI:n avaamasta näkymästä 9.1.2026:





