Roborock julkaisi robotti-imurin, joka kiipeää portaita pitkin - ja samalla siivoaa portaat

Roborock on ratkaissut uudella robotti-imurillaan yhden ikuiselta tuntuneen ongelman robotti-imureiden kehityksessä.

Tänään esitelty Roborock Saros Rover osaa nimittäin kiivetä portaita pitkin.

Useat muutkin firmat ovat vuosien saatossa esitelleet erilaisia portaiden kiipeämiseen kykeneviä roboimureiden konsepteja, mutta niistä ei ole juurikaan kuultu demojen jälkeen. Mutta Roborockin uutuus on tulossa oikeasti myyntiinkin.

Saros Rover poikkeaa myös kaikista muista aiemmin näkemistämme portaita kiipeävistä robotti-imureista siinä, että se myös siivoaa portaat samalla kun se kiipeää portaita pitkin.

Roverin näppäryys ei rajoitu pelkästään portaisiin, vaan se toimii kahdella renkailla varustetulla jalalla, jotka nousevat ja laskevat vapaasti ylös ja alas. Niiden avulla robotti pystyy väistelemään myös lattialla olevia esteitä, kiipeämään kynnysten yli ja vapauttamaan itsensä erilaisista jumeista.

Roborock kertoo Saros Roverin olevan kuitenkin vielä kehitysvaiheessa, eikä sen myyntitulon tarkkaa ajankohtaa ole vielä varmistettu.

Alla Saros Roverin esittelyvideo:







Yhtiöhän hämmästytti jo viime vuonna toisella eksoottisella ratkaisulla, kun se esitteli meidänkin arvostelussamme käyneen, käsivarrella varustetun robotti-imurin, Roborock Saros Z70:n.