Withingsin Body Scan 2 -älyvaaka kerää 90 sekunnissa enemmän terveysdataa kuin älykello viikoissa

Erilaisia terveydenseurannan laitteita kehittävä Withings on julkaissut juuri CES 2026 -messujen alla kehittyneen Body Scan 2 -laitteen. Withingsin mukaan kyseessä on maailman edistyksellisin kotikäyttöön tarkoitettu älyvaaka.

Body Scan 2 -älyvaaka tarjoaa yli 60 biomarkkeria eli erilaisia terveysdataa tuottavia mittareita.





Ensimmäistä kertaa kotikäyttöön tarkoitetusta vaa'asta löytyy ilmoitus verenpainetaudin riskistä, täydellinen arvio sydämen pumppauskyvystä impedanssikardiografiamittauksella (ICG) ja perusteellinen arvio solujen terveydestä, aineenvaihdunnan tehokkuudesta ja glykeemisestä säätelystä ultrataajuuksisen bioimpedanssispektroskopian avulla (BIS).

"Älyvaaka on tehokkain tapa uudistaa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Mittaushetkellä olemme luontaisesti yhteydessä koko kehoomme: käsiimme, jalkoihimme ja kehomme asentoon. Saamme tallennettua vain 90 sekunnissa enemmän biomarkkereita kuin yksikään puettava laite edes viikkojen aikana. Body Scan 2 mahdollistaa perusteellisen terveyden arvioinnin päivittäin", kommentoi Eric Carreel, Withingsin perustaja ja pääjohtaja.

Laite tarjoaa muun muassa seuraavanlaisia ominaisuuksia ja mittauksia:

Body Scan 2 on maailman ensimmäinen vaaka, joka hyödyntää impedanssikardiografiaa (ICG) ja 6-kanavaista EKG-mittausta. Se ei tarkkaile vain sykettä, vaan analysoi sydämen sähköistä toimintaa ja sen kykyä pumpata verta tehokkaasti.





Body Scan 2 hyödyntää kliinisesti todennettuja tekoälymalleja arvioidakseen riskejä, joita on perinteisesti ollut vaikea seurata kotona ilman erillisiä laitteita. Näitä ovat verenpainetauti ja glykeeminen säätely.

Käyttämällä pulssiaallon etenemisnopeutta (PWV) laite mittaa valtimoiden jäykkyyttä käsivarsista ja sääristä. Mittaus kertoo verisuonten todellisen biologisen iän.

Ultrataajuuksinen bioimpedanssispektroskopia (BIS) mahdollistaa kurkistuksen suoraan solutasolle. Se mittaa aktiivista solumassaa (ACM) ja solujen ikää. Tämä kertoo aineenvaihdunnan tehokkuudesta ja auttaa tunnistamaan esimerkiksi piileviä tulehdustiloja tai aineenvaihdunnan hidastumista, jotka vaikuttavat suoraan päivittäiseen energiatasoon.

Laitteen mittaamisessa hyödynnetään perinteistä vaakaa eli laitteen päällä seistään sekä laitteesta vedettävää kahvaa, jota pidetään käsissä mittauksen aikana.

Ulosvedettävässä kahvassa on kirkas korkearesoluutioinen LCD-värinäyttö, josta mittaustuloksia voi katsella mittauksen aikana. Lisäksi kahvassa on kaksi painiketta, joiden avulla käyttäjä voi vastata yksilöllisiin elämäntapoja koskeviin kysymyksiin sekä saada vinkkejä pitkäikäisyyden edellytysten parantamiseen.

Pitkäkestoisen käyttömukavuuden takaamiseksi Body Scan 2 sisältää ladattavan akun, joka kestää jopa 15 kuukautta, ja kaikki terveystiedot tallentuvat automaattisesti Withings-sovellukseen WiFi- tai Bluetooth-yhteyden avulla.





Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) myönnettyä luvan tiettyjen mittareiden käyttöön Body Scan 2 saapuu markkinoille vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Laitteen hinta Suomessa on 519,95 euroa.

Withingsiltä löytyy paljon muitakin terveyttä eri tavoilla seuraavia laitteita. Hiljattain myyntiin saapui U-Scan, joka on "minikokoinen virtsalaboratorio", ja hyvinvoinnin seurantaa voi täydentää vaikkapa Withingsin älykellolla.

Yhdessä nämä todennäköisesti tarjoavat kattavaa ennakoivaa terveydenhuoltoa sovelluksen tietojen kautta.