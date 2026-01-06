Dreamen uusi lippulaivarobotti on vain 7,95 cm korkea - kykenee ylittämään jopa 8,8 cm korkeat kynnykset
Dreame Technology esittelee CES 2026 -messuilla koko kodin kattavaa älyekosysteemiään. Ekosysteemi sisältää muun muassa robotti-imureita, mutta Dreame laajentaa yhä kattavammin kodinkoneisiin ilmastointilaitteilla ja jääkaapilla.
Merkittävin uutuus tässä kohdin Suomen osalta on uusi robotti-imurien lippulaivamalli. Uutuus kantaa nimeä X60 Max Ultra, ja virallisesti se esitellään Euroopan markkinoille vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.
AfterDawn arvosteli viime vuonna Dreame X50 Ultra Complete -mallin ja tälle annettiin erinomaiset arvosanat. Merkittävää tässä mallissa on kynnysten yli kiipeäminen, jota X60 Max Ultrassa on kehitetty entisestään.
Dreame lupaa X50 Ultran kiipeävän jopa kuuden senttimetrin korkuisten kynnysten yli - joskin tällöin kynnyksen pitää olla kahdessa, kohoavassa tasossa. X60 Max Ultran kohdalla luvataan ylittävän jopa 8,8 senttimetrin korot jos ne ovat kahdessa tasossa. Yksittäisten tasojen ylitys onnistuu jopa 4,5 senttimetrin osalta.
Tämä on merkittävää siinä mielessä, että itse laite on vain 7,95 senttimetrin korkuinen.
Laitteessa on muitakin liikkuvia osia. Puhdistuksen luvataan onnistuvan entistä tarkemmin, sillä sekä harja että moppi kykenevät liikkumaan laitteesta ulospäin puhdistaakseen paremmin reunat ja nurkat.
Dreamen mukaan robotti jopa pyörii ohuiden huonekalujen jalkojen ympäri, jotta joka paikka tulee puhtaaksi. Imutehoksi mainitaan erittäin korkea 35 000 pascalia, kun X50 Ultra Completessa on vain 20 000 pascalin imuteho. Esimerkiksi mattojen kohdalla puhdistuksen luvataan olevan merkittävästi aiempaa parempaa.
Laitteessa on panostettu myös navigointiin ja esteiden tunnistamiseen. Kaksi 120 asteen kameraa tunnistaa yli 280 esinettä, joista pienimmät voivat olla vain 10 millimetrin kokoisia.
Mukana tuleva telakka puhdistaa ja lataa laitteen.
X60 Max Ultra tukee myös Matteria eli se sopii entistä paremmin osaksi kodin muita älylaitteita.
Dreame esittelee CES 2026 -messuilla myös muitakin laitteita. Näitä ovat muun muassa johdottomat imurit V30 ja V20 Pro, D-Wind-malliston ilmastointilaitteet sekä maailman ensimmäisen jääkaapin, joka myös tuottaa hetkessä kivennäisvettä.
Esillä on lisäksi jo IFA:ssa nähdyt robottiruohonleikkurit sekä portaita kiipeävä Cyber X ja kädellä varustettu Cyber10 Ultra.
Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tulevatko esimerkiksi Dreamen kodinkoneet myyntiin Suomessa.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.