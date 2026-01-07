--->
Discord listautumassa pörssiin
Yksi maailman suosituimmista reaaliaikaisista keskustelualustoista, etenkin erilaisten harrasteyhteisöjen suosima Discord on listautumassa pörssiin.

Uutistoimisto Reutersin saamien tietojen mukaan Discord olisi jo jättänyt hiljaisen hakemuksen pörssilistautumiselleen Yhdysvalloissa.

Palvelulla on yli 200 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää. Sen käyttölogiikka muistuttaa monin tavoin suomalaislähtöistä, alkperäistä IRCciä - samoin kuin vaikkapa yritystenkin suosima Slack. Palvelu on erityisen suosittu pelaajien keskuudessa.

