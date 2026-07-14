Seinäjoen datakeskushankkeen todellinen koko paljastui: Yli 7,5 miljardin euron tekoälykampus on Suomen historian suurin brittisijoitus

Seinäjoelle suunnitellun datakeskuksen mittakaava on paljastunut aiemmin arvioitua suuremmaksi.

Brittiläinen Pure DC käynnistää alueella peräti 7,5 miljardin euron tekoälykampuksen, jonka ensimmäinen vaihe on jo kokonaisuudessaan vuokrattu. Kyseessä on suurin koskaan Britanniasta Suomeen tehty yksittäinen investointi.

Bloombergin tietojen mukaan (maksumuuri) yksi hankkeen asiakkaista on ohjelmistojätti Microsoft, joka suunnittelee omaa jättihankettaan myös naapuriin Vaasaan. Tätä ei ole kuitenkaan vahvistettu. Aiemmin uutisoimme Seinäjoen datakeskushankkeesta, jolloin arvio hinnasta liikkui 1,2 miljardin euron tietämillä ja puhuttiin 110 megawatin kapasiteetista.





Pure DC:n tuore tiedote kuitenkin osoittaa, että hanke on kooltaan suurempi, sillä yhtiö sijoittaa pelkästään hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1,5 miljardia euroa. Tämän ensimmäisen vaiheen 110 megawatin pohjalta Seinäjoen 150 hehtaarin kampusalueelle voidaan rakentaa vaiheittain yli 550 megawatin kokonaiskapasiteetti.

Valmistuessaan Seinäjoen kampus kuuluu Euroopan suurimpiin tekoälyn ja suurteholaskennan tarpeisiin suunniteltuihin datakeskuskokonaisuuksiin. Pure DC:n mukaan hanke vahvistaa Suomen asemaa tekoäly-, pilvipalvelu- ja digitaalisen infrastruktuurin investointien kohteena sekä tukee alueen osaamisen ja elinkeinoelämän kehitystä.

"Olemme rakentaneet kumppanuutta Seinäjoen alueen ja Pure DC:n välillä parin vuoden ajan, ja olen innoissani siitä, että alueellinen kehittämisstrategiamme toteutuu nyt. Kyseessä on huomattava investointi, joka vahvistaa Seinäjoen asemaa uusien investointien kohteena. Hanke luo työpaikkoja ja kasvattaa kysyntää monilla toimialoilla. Samalla se tukee koulutus- ja osaamisyhteistyötä alueella", Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä sanoo.

Seinäjoen kampuksen odotetaan työllistävän noin kymmenvuotisen rakennusvaiheen aikana kaikkiaan yli 3 000 henkeä. Merkittävää on Pure DC:n suunnittelema yhteistyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja muiden alueen oppilaitosten kanssa, mikä luo suoria koulutus- ja urapolkuja uuden digitaalisen infrastruktuurin tarvitsemaan osaamiseen.





Ympäristön kannalta merkittävä tekijä on se, että kampuksella syntyvä valtava määrä hukkalämpöä pyritään hyödyntämään osana Seinäjoen paikallisia kaukolämpöratkaisuja.