Microsoft solmi esisopimuksen 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa uutta datakeskusta varten

Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista uutta datakeskushanketta varten.

Maa-alue sijaitsee energiateknologiastaan tunnetulla GigaVaasa-teollisuusalueella. Suunnitellusta alueesta noin kaksi kolmasosaa sijaitsee Vaasan kaupungin ja yksi kolmasosa Mustasaaren kunnan puolella.





Microsoftin mukaan GigaVaasa valikoitui kohteeksi sen valmiin teollisuusympäristön ja olemassa olevan infrastruktuurin perusteella.

Kyseessä on pitkän aikavälin suunnitelma, ja seuraavaksi yhtiö aikoo kartoittaa yhdessä paikallisten kuntien ja viranomaisten kanssa, millaista toimintaa alueelle on tarkalleen mahdollista kehittää.

"Olemme todella iloisia, että olemme saamassa luotettavan, kansainvälisen toimijan GigaVaasa-alueelle. Toteutuessaan hanke tuo meille lisää data- ja energiaosaamista, joka vahvistaa asemaamme globaalina energiateknologian keskittymänä", kertoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Huhtikuussa Microsoft vahvisti etenevänsä alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti ja aloittavansa Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin sijoittuvan datakeskusalueensa toisen vaiheen rakennustyöt vielä kuluvan vuoden aikana.

"Hienoa päästä etenemään hankkeessa ja tekemään yhteistyötä Vaasan ja Mustasaaren kanssa. Suomi on meille tärkeä maa, ja olemme sitoutuneet investoimaan tänne pitkällä aikavälillä", sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Teemu Vidgrén.

Kotimaisille kuluttajille ja yrityksille datakeskusverkon laajentaminen lupaa entistä alhaisempia vasteaikoja, mikä on kriittistä etenkin reaaliaikaisten tekoälysovellusten toimivuuden kannalta, sekä mahdollisuutta säilyttää tiedot Suomen rajojen sisäpuolella.





Microsoft on luvannut kertoa Vaasan ja Mustasaaren hankkeen yksityiskohdista lisää, kunhan suunnitelmat tarkentuvat vuoropuhelussa paikallisten yhteisöjen kanssa.