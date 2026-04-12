Suomen datakeskusbuumi kiihtyy: Janakkalaan ja Seinäjoelle satojen miljoonien AI-investoinnit

Tämä viikko osoittautui poikkeuksellisen merkittäväksi Suomen digitaalisen infrastruktuurin osalta. Samalla kun TikTok vahvisti rakentavansa toisen miljardiluokan datakeskuksensa Lahteen, julkistettiin uusia suuria hankkeita myös Janakkalaan ja Seinäjoelle.

Seinäjoen kaupunki on myynyt perjantaina 10.4. allekirjoitetulla kauppakirjalla Pure DC (FIN01) PROJECTS Oy:lle 22,3 hehtaarin tontin 3 868 592 eurolla.





Kaupungilla on esisopimukset 155 hehtaarin alueen myymisestä Shelco 294 Oy:lle, jonka omistaa Pure DC.

Seinäjoella tontille voidaan rakentaa kolme datakeskusta sekä niiden toimintaa tukevat apurakennukset ja laitteet. Ylen mukaan suunniteltu teho on noin 110 megawattia, ja yhteensä rakennusten investoinnin arvo on noin 1,2 miljardia euroa.

Datakeskuksen toimijaa ei vielä kerrota.

Seinäjoen kaupungin tiedotteen mukaan datakeskushanke työllistää rakennusaikana 2000 henkeä ja pysyviä työpaikkoja syntyy peräti 150, mikä on datakeskukselle huomattava määrä. Tämä kielii siitä, että alueelle tulee muutakin kuin vain "pelkkiä palvelinsaleja" eli mahdollisesti ylläpitoa ja teknistä tukea.

"Olemme todella iloisia, että pitkä valmistelu kiteytyy nyt tähän maakauppaan, joka konkretisoi ison datakeskuksen sijoittumisen Seinäjoelle. Datakeskuksen rakentajat ovat ilmaisseet rakentamisen alkavan nopeasti ja katson luottavaisiin mielin tulevaan", sanoo Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Winda Energyn hankeyhtiö on tehnyt tonttivarauksen Janakkalasta MORE-Rastikankaan yritysalueelta.





Tarkoituksena on rakentaa tontille datakeskus, jonka IT-teho on arviolta noin 100 MW. Investoinnin suuruus on vähintään 450 miljoonaa euroa.

Datakeskus on suunniteltu rakennettavaksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat 2027 ja valmistuvat vuoden 2028 loppuun mennessä ja toinen vaihe otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2030.

Hankeyhtiön taustalla on Winda Energy Oy ja hankkeen kumppaniyrityksenä on Gi21, jolla on 20 vuoden kokemus datakeskusten operoinnista Euroopassa.

Janakkalan tiedotteen mukaan datakeskus on suunniteltu erityisesti tekoälyn (AI) korkeisiin laskentatehovaatimuksiin. Tämä datakeskus on siis osa sitä koneistoa, joka mahdollistaa nopeammat ja älykkäämmät AI-palvelut (kuten LLM-mallit ja reaaliaikainen data-analyysi) tulevaisuudessa.

"Rastikankaan datakeskushanke on meille merkittävä askel kohti huippumodernin digitaalisen infrastruktuurin rakentamista Suomeen. Janakkala valikoitui sijainniksi erinomaisista edellytyksistään – vakaa sähköverkko, hyvä saavutettavuus ja rakennettava tontti luovat vankan pohjan pitkäaikaiselle investoinnille", sanoo Winda Energyn toimitusjohtaja Tuomas Hooli.

Tiedotteen mukaan rakentamisen ajan työllisyysvaikutukset ovat yhteensä yli 1 000 henkilötyövuotta koostuen sekä suorasta työvoimasta, että työvoiman välillisestä kysynnästä. Arvio pitkäaikaisista työllistymisvaikutuksista on noin 30-40 paikallista osaajaa operointiaikana.





Tällä viikolla uutisoimme myös Euroopan unionin tuoreesta tilannekatsauksesta AI Continent -toimintasuunnitelmaan liittyen. Euroopassa on käytössä 19 tekoälytehdasta, ja EU:n seuraava tavoite on perustaa vähintään viisi AI Gigafactorya, jollaista myös Suomeen virallisesti halutaan.

Samassa uutisessa kerroimme myös Nebiusin hankkeesta rakentaa Lappeenrantaan massiivinen 310 megawatin (MW) laitos, joka on erikoistunut tekoälymallien kouluttamiseen ja ajamiseen.