Disney+ aloitti 4K-kuvan palauttamisen Suomessa – uusi tekniikka tuo kuitenkin laiterajoituksia

Suoratoistopalvelu Disney+ poisti viime viikolla Premium-tilauksestaan 4K UHD- ja HDR10 -kuvanlaatuominaisuudet vähin äänin useissa Euroopan maissa. Muutoksesta uutisoi Flatpanels HD -sivusto, jolle lukuisat palvelun käyttäjät olivat raportoineet kadonneista kuvanlaatuasetuksista.

Kyseessä oli jo toinen kuvanlaadun heikennys palvelussa lyhyen ajan sisällä. Disney+ poisti tuen Dolby Vision -formaatille ja 3D-sisällöille jo kesäkuussa.

Teknisten ominaisuuksien karsimisen taustalla on oikeuden päätös. Aiempi kesäkuun heikentyminen johtui Euroopan yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) päätöksestä patenttikiistassa yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö InterDigitalin kanssa. Kiista liittyy teknologiaan, jolla 4K- ja HDR-sisältöjä toimitetaan käyttäjien laitteille.





The Walt Disney Company Nordic & Baltic vahvisti asian Flatpanels HD -sivustolle ja kertoi tuen poistamisen olevan väliaikaista. Yhtiön edustajan mukaan Disney on pettynyt tilanteeseen, jakaa asiakkaidensa turhautumisen ja tekee kovasti töitä palauttaakseen tuen mahdollisimman nopeasti.

Tilanteeseen on nyt maanantaina saatu päivitystä, ja Disney on aloittanut näiden tukien palauttamisen palveluun vaihtoehtoisella tekniikalla.

"Olemme ottaneet käyttöön vaihtoehtoisen tekniikan 4K UHD- ja HDR-tuen mahdollistamiseksi viimeaikaisen tuomioistuimen päätöksen seurauksena ja olemme aloittaneet 4K UHD -tuen palauttamisen Disney+ -palvelussa Suomessa. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että 4K UHD ei ole käytettävissä joillakin laitteilla. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Teemme parhaamme laajentaaksemme 4K UHD -tukea ja palauttaaksemme HDR-tuen mahdollisimman nopeasti", Disneyn virallisessa lausunnossa todetaan.

Disney vahvistaa tuoreessa lausunnossaan ottaneensa käyttöön korvaavan teknisen ratkaisun oikeuden päätöksen seurauksena ja aloittaneensa 4K-tuen palauttamisen Suomessa. Yhtiö kuitenkin myöntää uuden tekniikan voivan aiheuttaa sen, ettei 4K-tarkkuus toimi vielä kaikilla laitteilla.

HDR-tuki ei ole vielä tehnyt paluuta, eli kuvanlaatu ei ole edelleenkään täysin entisellä tasollaan.





Yhtiö ei ole toistaiseksi ilmoittanut tarkempaa aikataulua sille, milloin laitetuki laajenee tai milloin HDR-materiaali palaa valikoimiin.

Alkuperäinen uutinen julkaistu 31.7.2026, päivitetty 3.8.2026: lisätty tieto 4K-tuen paluusta uudella tekniikalla.