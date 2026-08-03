Yhdysvallat kielsi ulkomailla valmistetut robotti-imurit

Yhdysvaltain viestintäviranomainen FCC on laajentanut kansallisen turvallisuuden nimissä ylläpitämäänsä kiellettyjen laitteiden listaa kattamaan ns. "kehittyneet robottilaitteet". Päätös ulottuu yllättävällä tavalla myös robotti-imureihin, vaikka virasto ei ole nimennyt yksittäisiä tuotemerkkejä tai malleja.

FCC:n päätöksen (PDF) taustalla on huoli siitä, että verkkoon kytketyt, antureilla ja kartoitusteknologialla varustetut laitteet voivat muodostaa uudenlaisen kyber- ja tiedusteluriskin Yhdysvaltojen kriittiselle infrastruktuurille. Jo aiemmin FCC kielsi kaikki Yhdysvaltain ulkopuolella valmistetut reitittimet sekä kaikki ulkomailla valmistetut droonit.



FCC:n mukaan kehittyneiden robottijärjestelmien verkottuneet ominaisuudet luovat laajoja haavoittuvuuksia ja hyökkäysvektoreita sekä pystyvät keräämään fyysisen maailman dataa pahatahtoisten toimijoiden käsiin. Viraston päivitetyn linjauksen mukaan Yhdysvaltain ulkopuolella valmistettuihin robottilaitteisiin tukeutuminen voi avata mahdollisuuksia kansalaisten vakoiluun, parantaa ulkomaisten tiedustelupalvelujen kyvykkyyksiä tai jopa mahdollistaa robottien kaappaamisen etäyhteyden kautta. Sääntely kohdistuu laajasti autonomisiin elektronisiin laitteisiin, joissa on omat anturit ja älykäs navigointi - tähän joukkoon kuuluvat robottipölynimurien lisäksi esimerkiksi robottiruohonleikkurit, toimitusrobotit ja varastologistiikassa käytettävät laitteet.

Päätös ei kuitenkaan tee nykyisistä robottipölynimureista laittomia eikä velvoita kuluttajia palauttamaan tai poistamaan niitä käytöstä. Uudet rajoitukset koskevat vain jatkossa esiteltäviä uusia malleja ja laitteita. Jo kodeissa käytössä olevat, kaupoissa myynnissä olevat tai FCC:n aiemmin hyväksymät mallit voivat edelleen olla käytössä ja niitä saa myydä, tuoda ja markkinoida Yhdysvalloissa. Robottipölynimurit toimivat siis jatkossakin normaalisti niin kauan kuin valmistaja tarjoaa niille ohjelmistopäivityksiä ja tukea.

Nyt käyttöön otetut robottilaitteita koskevat rajoitukset eivät täysin estä uusien robottipölynimurimallien tuontia Yhdysvaltoihin, mutta ne kiristävät ehtoja merkittävästi. Valmistajat voivat jatkossakin tuoda markkinoille uusia laitteita, jos ne sitoutuvat Yhdysvalloissa tapahtuvaan valmistukseen ja pystyvät osoittamaan, että merkittävä osa laitteen komponenteista on amerikkalaista alkuperää. Tavoitetasoksi on asetettu, että vuodesta 2028 alkaen noin 65 prosenttia ja vuodesta 2029 alkaen 75 prosenttia laitteen komponenteista olisi peräisin Yhdysvalloista. Tämä voi osoittautua haastavaksi jopa niille brändeille, jotka jo nyt kokoavat tuotteitaan Yhdysvalloissa, sillä elektroniikkakomponenttien tuotanto on vahvasti keskittynyt Aasiaan.

Robotti-imureiden osalta tilanne on äärimmäisen vaikea, sillä tietääksemme kaikki suurten valmistajien robotti-imurit valmistetaan Aasiassa: joko Kiinassa, Vietnamissa tai Taiwanissa - ja FCC ei siis erittele mitään maata turvalliseksi, vaan vaikkapa Suomessakin valmistetut robotti-imurit (ja muut robotit) ovat jatkossa lähtökohtaisesti kiellettyjä. Päätös iskee myös ruotsalaisiin robottiruohonleikkuribrändeihin, kuten Husqvarnaan ja Stigaan.



Suurin amerikkalaisessa omistuksessa ollut roboimurivalmistaja, Roomba-mallistostaan tunnettu iRobot myytiin velkajärjestelyn kautta Kiinaan sekin viime talvena. Ja senkin osalta tuotanto oli siirretty jo vuosia aiemmin Aasiaan - edes se, että yhtiö on amerikkalaisessa omistuksessa ei mahdollista FCC:n sääntöjen ohittamista. Suurimmat Yhdysvalloissa kotipaikkaansa pitävät robotti-imurivalmistajat ovat tällä hetkellä Shark eli SharkNinja sekä Wyze, mutta niidenkin tuotteet valmistetaan Aasiassa.

Suurin epävarmuus liittyy siihen, kuinka moni valmistaja on valmis ja kykenevä siirtämään tuotantoaan Yhdysvaltoihin tai lisäämään kotimaisten komponenttien osuutta siinä määrin, että FCC:n vaatimukset täyttyvät. Osa yrityksistä saattaa investoida uusiin tuotantolaitoksiin tai solmia kumppanuuksia amerikkalaisten alihankkijoiden kanssa, jotta pääsy Yhdysvaltain markkinoille säilyy. Toiset voivat päätyä vetäytymään tai rajaamaan tarjontaansa, mikä kaventaisi valikoimaa ja hidastaisi uusimpien ominaisuuksien saapumista kuluttajille.

Lyhyellä aikavälillä tilanne tulee todennäköisesti näkymään niin, että suurten roboimurivalmistajien seuraavan vuoden aikana julkaistavat uudet mallit tuodaan myyntiin vain Yhdysvaltain ulkopuolelle. Se tarkoittaa väistämättä sitä, että Eurooppaan vyöryy valtava määrä malleja ja merkkejä, joita täällä ei ole juuri aiemmin edes nähty, kun ne ovat keskittyneet Yhdysvaltain markkinoihin. Samalla valmistajille tulee Yhdysvaltain ulkopuolisilla markkinoilla valtava hintapaine, kun markkinat täyttyvät yhtäkkiä uusista malleista.