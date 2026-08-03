Suomalaista robottitekniikkaa kaduille: Autonominen lakaisurobotti aloittaa työt Porvoossa

Porvoon kaupunki ottaa käyttöön autonomisen lakaisurobotin keskeisten alueidensa kunnossapidossa. Täysin sähköllä toimiva laite aloittaa työnsä elokuussa 2026 Porvoon torilla sekä jokirannan kävely- ja katualueilla. Hankinnan tavoitteena on parantaa katujen puhtaanapidon laatua ja ilmanlaatua sekä vähentää päästöjä ja energiankulutusta.

Porvoo ei omista laitetta itse, vaan ostaa lakaisun kokonaispalveluna suomalaiselta Trombia Technologies Oy:ltä. Sopimus kattaa laitteen käyttöönoton, operoinnin, valvonnan ja ylläpidon. Lakaisurobotti on käytössä lumettomana aikana noin 26 viikkoa vuodessa, ja sen toiminta-aluetta on tarkoitus laajentaa asteittain saatuun käyttökokemukseen perustuen.

Robotti toimii pääsääntöisesti öisin, ja sen lataus- ja tyhjennysasema sijaitsee kaupungintalon sisäpihalla Piispankadulla. Ennen varsinaista käyttöönottoa robotin voi jo nähdä katukuvassa kartoittamassa ja opettelemassa reittejään öisin.



Enimmäisnopeudeltaan noin 4 kilometriä tunnissa liikkuva Trombia Free -lakaisurobotti on ruokarobotteja selvästi suurempi, mutta nopeudeltaan rauhallisempi.

Laite havainnoi ympäristöään sensoreiden avulla ja pysähtyy kohdatessaan esteen, kuten ihmisen tai ajoneuvon. Pysähtymistä varten laitteessa on myös erillinen varajärjestelmä. Lisäksi käytössä on jatkuva etävalvonta kamerayhteyksineen, jonka avulla robotti voidaan ohjata uudelle reitille ja avustaa sitä esimerkiksi suojateiden ylityksissä.

Liikenteessä liikkuville annetun ohjeistuksen mukaan ajoväylällä kulkevan robotin voi ohittaa samaan tapaan kuin tavallisen työkoneen, muistaen kuitenkin laitteen mahdolliset pysähdykset.

Jalkakäytävällä robotin voi ohittaa rauhallisesti reunaa pitkin tai kiertää sen toista reittiä. Suojatietä ylittävälle robotille tulee antaa kulkuvuoro, jotta se ei pysähdy keskelle tietä. Mikäli robotin havaitsee ongelmissa, kaupunkilaiset voivat olla yhteydessä etävalvomoon WhatsApp-viestillä numeroon 0449024794.

Alla esimerkkivideo laitteen toiminnasta.

