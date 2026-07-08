Sony lakkauttaa PS3 ja PS Vita -konsoleiden digitaaliset pelikaupat

Sony on ilmoittanut lakkauttavansa kahden pelikonsolinsa digitaaliset pelikaupat.

Yhtiö ilmoitti, että sekä PlayStation 3:n että käsikonsoli PS Vitan verkkokaupat suljetaan vuoden 2027 aikana - lopullisesti. Ensimmäisenä digitaalinen PlayStation Store suljetaan Lähi-Idän ja Latinalaisen Amerikan asiakkailta, joiden osalta pelikaupat sulkeutuvat jo vuoden 2026 loppuun mennessä. Muille alueilla sulkeminen tapahtuu heinäkuussa 2027.

Sulkemisen jälkeen kummallekaan konsolille ei voi enää ostaa digitaalisia pelejä, mutta yhtiö lupaa jo aiemmin digitaalisesti ostettujen pelien uudelleen lataamisen toimivan vielä jatkossakin. Sony ei kuitenkaan erikseen täsmentänyt kauanko aiemmin ostettujen digitaalisten pelien lataaminen jatkuu tulevaisuudessa.

Päätös on sinänsä irvokkaassa ristiriidassa sen osalta, että Sony ilmoitti viime viikolla lopettavansa fyysisten pelilevyjen julkaisemisen kokonaan. Tulevaisuudessa tulemme siis näkemään tilanteita, joissa tulevat PlayStationin sukupolvet ovat täysin digitaalisten peliostojen varassa - ja kun pelikauppa aikanaan suljetaan, alkavat jo ostetut pelitkin katoamaan.



Toki, Sony on sinänsä tukenut kumpaakin konsolia pitkään: PlayStation 3 tuli myyntiin alunperin jo vuonna 2006 eli sitä tuettiin yli 20 vuoden ajan. Ja myyntilukujen valossa pettymykseksi osoittautunut käsikonsoli PlayStation Vita julkaistiin sekin jo vuonna 2012 eli senkin digitaalista pelikauppaa Sony tuki noin 15 vuoden ajan.

Mutta päätös ei varmastikaan hillitse ympäri maailmaa vellovaa keskustelua siitä, omistavatko pelaajat ostetun pelinsä - ja ostetaanko peliin vain väliaikainen käyttöoikeus. Esimerkiksi PC-maailman suurinta pelikauppaa pyörittävä Valve joutui jo pari vuotta sitten myöntämään virallisesti, että Steamin kautta ei myydä pelejä, vaan oikeuksia pelata tiettyä peliä.