Supo ja sotilastiedustelu varoittavat: Venäläinen kybervakoilija iskee yritysten ja viranomaisten sähköposteihin
Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu ovat antaneet yhteisen varoituksen Suomessa toimiviin yrityksiin ja julkisen hallinnon organisaatioihin kohdistuvasta venäläisestä kybervakoilusta. Viranomaisten mukaan suomalaisten toimijoiden sähköpostijärjestelmät ovat muodostuneet venäläisten valtiollisten hakkeriryhmien keskeiseksi kohteeksi.
Kyseessä on jo lyhyen ajan sisällä kolmas suomalaisten turvallisuusviranomaisten antama kyberaiheinen varoitus, mikä kuvastaa maahan kohdistuvaa aktiivista ja kohdennettua uhkatasoa.
Tuoreessa varoituksessa nostetaan esille vähemmän tunnettu venäläinen Laundry Bear -kyberuhkatoimija, jonka arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille.
Suojelupoliisin mukaan ryhmän kohdejoukkoon ovat valikoituneet niin puolustusteollisuuden toimijat, valtionhallinnon kohteet, muut viranomaiset, teknologiayritykset kuin kolmannen sektorin toimijat. Kohteena ovat pääsääntöisesti Ukraina ja Nato-maat, kuten Suomi.
Laundry Bear on pääsääntöisesti pyrkinyt murtautumaan kohteena olevan organisaation sähköpostijärjestelmiin käyttäen useimmiten yksinkertaisia mutta tehokkaita menetelmiä, kuten sosiaalista manipulaatiota (esimerkiksi esiintymistä tuttuna henkilönä) ja varastettuja käyttäjätunnuksia.
Vuodesta 2025 alkaen Laundry Bear on hyödyntänyt Zimbra Collaboration Suite (ZCS) -järjestelmässä ollutta nollapäivähaavoittuvuutta. Haavoittuvuuteen on julkaistu sen korjaava ohjelmistopäivitys talvella 2025–2026.
Viranomaisten mukaan Laundry Bearin arvioidaan jatkavan ZCS-haavoittuuden jatkamista, vaikka paikkaus on jo olemassa ja sen hyödyntämisen mahdollisuudet käyvät vähäisiksi.
Tiedusteluviranomaiset kehottavat organisaatioita huomioimaan sähköpostijärjestelmiin kohdistuvan valtiollisten toimijoiden aiheuttaman uhan, huolehtimaan järjestelmien säännöllisistä päivityksistä sekä varmistamaan sähköpostijärjestelmien tietoturvavalvonnan.
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