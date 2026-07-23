EU jysäytti Googlelle 890 miljoonan euron sakot – syynä omien palveluiden suosiminen ja Google Playn rajoitukset

Euroopan komissio on määrännyt Googlelle yhteensä 890 miljoonan euron sakot digimarkkinasäädöksen (DMA) rikkomisesta. Tänään annetut kaksi rinnakkaista päätöstä koskevat omien palveluiden suosimista Google-hakukoneessa sekä sovelluskehittäjien rajoittamista Google Play -sovelluskaupassa.

Suurempi yksittäinen sakko, 460 miljoonaa euroa, langetettiin omien palveluiden suosimisesta hakutuloksissa.

Komission mukaan Google nostaa omia ostos-, hotelli-, lento-, liikenne- ja urheilutuloksiaan näkyvämmin hakutulossivun yläreunaan sekä hyödyntää niissä korostettuja visuaalisia elementtejä ja suodattimia, joita kilpailijat eivät saa käyttöönsä.





Digimarkkinasäädöksen mukaan portinvartijaksi nimitetyn yhtiön on sovellettava hakutulosten järjestämiseen läpinäkyviä, oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä ehtoja suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Toinen, 430 miljoonan euron sakko liittyy Google Playn ohjaussääntöihin (anti-steering). Komissio totesi Googlen estävän sovelluskehittäjiä tiedottamasta käyttäjiä maksutta edullisemmista tarjouksista Play-kaupan ulkopuolella, kuten kehittäjien omilla verkkosivustoilla tai vaihtoehtoisissa sovelluskaupoissa.

Lisäksi komissio katsoi, että Googlen perimät ohjausmaksut ja niiden veloitusaika ylittivät sen, mitä digimarkkinasäädöksen puitteissa pidetään hyväksyttävänä.

Komissio velvoittaa Googlen lopettamaan sääntöjen vastaisen toimintansa välittömästi. Yhtiöllä on nyt 60 päivää aikaa noudattaa päätöksiä ja toteuttaa vaaditut muutokset palveluihinsa. Mikäli Google ei noudata määräyksiä määräajassa, sitä uhkaa jopa 5 prosentin päivittäinen uhkasakko yhtiön maailmanlaajuisesta keskimääräisestä päivittäisestä kokonaisliikevaihdosta.

Google on jo ehdottanut ja alkanut testata tiettyjä muutoksia hakutulosten esittämiseen, tekoälykatsauksiin sekä Play-kaupan ohjausehtoihin, mutta komissio arvioi edelleen näiden toimenpiteiden riittävyyttä.

"Google ei ole noudattanut digimarkkinasäädöstä tehokkaasti, ja tänään olemme ryhtyneet päättäväisiin mutta tasapainoisiin täytäntöönpanotoimiin seuraamusten määräämiseksi näistä rikkomuksista. Parhaiden tuotteiden pitäisi menestyä, koska ne ovat parempia, ei siksi, että ne omistaa hakukonetta käyttävä yritys. Eurooppalaisilla kuluttajilla on myös oikeus saada sovelluskehittäjiltä tieto siitä, missä he voivat rekisteröityä parhaisiin tarjouksiin, vaikka sovelluskaupan omistaja ei saisikaan alennusta. Tämä on digimarkkinasäädöksen lupaus, jolla suojellaan oikeudenmukaisuutta, valinnanvaraa ja innovointia digitaalisilla markkinoilla kaikkien Euroopan kansalaisten hyödyksi", kommentoi Teresa Ribera, puhtaasta, oikeudenmukaisesta ja kilpailukykyisestä siirtymästä vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Tuoreet sakot ovat jatkoa Euroopan komission tiukalle linjalle teknologiajättejä ja verkkoyhtiöitä vastaan. Komissio on kuluneen vuoden aikana langettanut kiinalaisille verkkokauppa-alustoille AliExpressille 550 miljoonan euron ja Temulle 200 miljoonan euron sakot digipalvelusäädöksen (DSA) rikkomisesta. Samalla aiemmin tänä vuonna sinetöitiin Googlen 4,1 miljardin euron Android-sakko yhtiön hävittyä viimeisenkin valituksensa EU:n tuomioistuimessa.





Google myös hiljattain määrättiin komission toimesta avaamaan Android-käyttöjärjestelmänsä sekä hakutietonsa kilpailijoilleen vuoden 2027 aikana.