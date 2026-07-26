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Blade Runner 2099 -sarjan traileri julkaistiin

Blade Runner 2099 -sarjan traileri julkaistiin
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Marraskuussa 2026 Amazonin Prime Video -suoratoistopalveluun saapuva Blade Runner 2099 sai uuden trailerin.

Minisarja sijoittuu nimensä mukaisesti 50 vuotta Blade Runner 2049 -elokuvan jälkeen ja sitä tähdittävät Michelle Yeoh sekä Hunter Schafer.

Alkuperäisen Blade Runnerin ohjaaja Ridley Scott on mukana sarjan taustajoukoissa, yhtenä vastaavista tuottajista.

Traileri löytyy alta:


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