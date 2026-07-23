"Eurooppalaisella" salasanojen hallintaohjelmalla on tiivis yhteys Venäjälle - FSB:n suosittelema
Vahvasti eurooppalaiseksi itseään brändäävä, espanjalainen salasanojen hallintaohjelma Passwork ei ole mitä ilmeisimmin ihan sitä, mitä se väittää olevansa.
Useiden medialähteiden mukaan Passworkilla on vahvat siteet Venäjälle.
Yhtiö itsessään väittää, että espanjalainen Passwork S.L. on lähes täysin itsenäinen yhtiö, jolla ei ole juuri mitään tekemistä venäläisen sisaryrityksensä kanssa. Mutta Le Monden ja Ranskan viranomaisten selvityksen mukaan, yhtiöt ovat käytännössä toisiinsa tiiviisti kytkeytyneitä.
Mukana Passworkin taustalla on myös suomalainen Pekka Viljakainen, joka on ollut yksi yhtiön rahoittajista. Viljakainen on saanut mm. Vladimir Putinin hallinnolta Venäjän ystävyyden mitalin kiitokseksi yhteistyöstä Venäjän kanssa.
Passworkin venäläinen sisaryhtiö on lisäksi yksi harvoista salasanaohjelmistoista, joka on virallisesti Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n hyväksymä.
Espanjalainen yhtiö kiistää kaikki väitteet ja kertoo, että sen pilvitallennus tapahtuu saksalaisilla palvelimilla, eikä tietoa siirry Venäjälle lainkaan.
1 KOMMENTTI
Trixline1/1
Saattanee olla hieman korruptoitunut sovellus Rosfinmonitoring päätöksellä nro 808 (13.6.2012). Asetus sinänsä antaa vain käytännössä Rosfinmonitoringille oikeuden kerätä, yhdistää ja analysoida käytännössä kaikkien pankkien ja finanssitoimijoiden transaktiodataa. Pankkisalaisuus ei muodosta estettä, eikä tietopyyntöihin tarvita tuomioistuimen lupaa. Virasto voi keskeyttää rahansiirtoja, vaatia lisäselvityksiä ja ylläpitää laajoja rekistereitä henkilöistä ja organisaatioista, joita se luokittelee “ekstremistisiksi” tai “terroristisiksi”. Luokittelu ei edellytä tuomiota, ja sen seuraukset ovat välittömiä: tilit jäädytetään, taloudellinen liikkumavara katoaa. Rosfinmonitoring ei ole vain virasto, vaan osa laajempaa valtiollista infrastruktuuria, jossa taloudellinen läpinäkyvyys on yksisuuntaista: valtio näkee kansalaisen, mutta kansalainen ei näe valtiota. Asetus 808 on tämän asymmetrian juridinen perusta. Se osoittaa, miten taloudellinen valvonta voidaan muuntaa poliittiseksi vallaksi – ja miten rahanpesun vastainen retoriikka voi peittää alleen.
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