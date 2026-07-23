"Eurooppalaisella" salasanojen hallintaohjelmalla on tiivis yhteys Venäjälle - FSB:n suosittelema

Vahvasti eurooppalaiseksi itseään brändäävä, espanjalainen salasanojen hallintaohjelma Passwork ei ole mitä ilmeisimmin ihan sitä, mitä se väittää olevansa.

Useiden medialähteiden mukaan Passworkilla on vahvat siteet Venäjälle.

Yhtiö itsessään väittää, että espanjalainen Passwork S.L. on lähes täysin itsenäinen yhtiö, jolla ei ole juuri mitään tekemistä venäläisen sisaryrityksensä kanssa. Mutta Le Monden ja Ranskan viranomaisten selvityksen mukaan, yhtiöt ovat käytännössä toisiinsa tiiviisti kytkeytyneitä.

Mukana Passworkin taustalla on myös suomalainen Pekka Viljakainen, joka on ollut yksi yhtiön rahoittajista. Viljakainen on saanut mm. Vladimir Putinin hallinnolta Venäjän ystävyyden mitalin kiitokseksi yhteistyöstä Venäjän kanssa.

Passworkin venäläinen sisaryhtiö on lisäksi yksi harvoista salasanaohjelmistoista, joka on virallisesti Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n hyväksymä.



Espanjalainen yhtiö kiistää kaikki väitteet ja kertoo, että sen pilvitallennus tapahtuu saksalaisilla palvelimilla, eikä tietoa siirry Venäjälle lainkaan.