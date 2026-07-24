Päivän diili: Dreamen pari kuukautta sitten esitelty huippurobotti ensimmäisessä alennuksessa – hinta laski 250 euroa

Dreamen robotti-imureiden vaihtoehdot pitkältikin kattavat jokaisen hintaluokan. Vaihtoehtoja löytyy muutamasta satasesta aina lähemmäs kahta tuhatta euroa.

Alkuvuodesta Dreame esittelikin tähän kalliimpaan päähän Dreame X60 Ultran, joka maaliskuussa tuli saataville Suomessa. Tämän suositushinta on 1349 euroa, mutta tarjouksissa sitä on jo myyty 899 eurolla.

Puolestaan tästä mallista esiteltiin kesäkuun alussa vieläkin päheämpi lippulaivamalli, X60 Pro Ultra. Tämän suositushinta on 1549 euroa, mutta jo nyt laitetta myydään alennetulla hinnalla. Ihan X60 Ultran kaltaiseen alennukseen ei päästä, mutta kuitenkin 250 euron verran hinta on reilussa kuukaudessa tullut alaspäin.

X60 Pro Ultra kykenee nousemaan ja kiipeämään jopa 10 senttimetrin korkuisten esteiden yli ja robotin edessä sijaitseva sivuharja kykenee kurottamaan ulospäin 12 senttimetriä ja takaosan moppi puolestaan jopa 18 senttimetriä. Mukana on tekoälyllä varustettu kamerajärjestelmä esteiden väistämiseen, ja pakettiin kuuluu telakka robotin lataamiseen, pölysäiliön tyhjäämiseen ja vesisäiliön täyttämiseen.

Päivän diili



Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä.





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