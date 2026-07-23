Google julkaisi Gemini 3.6 Flash -tekoälymallin – tuo lisää nopeutta ja halvemmat hinnat kehittäjille

Google on esitellyt kolme uutta tekoälymallia, jotka laajentavat yhtiön nopeiden ja edullisten mallien sarjaa. Tuoreimmat tulokkaat ovat Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite sekä tietoturvaan erikoistunut Gemini 3.5 Flash Cyber.

Julkaisu kuvastaa tekoälykehityksen nopeaa tahtia, sillä Google toi edellisen 3.5 Flash -mallin markkinoille vasta parisen kuukautta sitten. Uutta Gemini 3.6 Flashia Google kuvailee työjuhdaksi koodaamiseen, tietotyöhön ja monimuotoiseen datankäsittelyyn. Uutuus tuo suorituskykyparannuksia ja vähentää samalla resurssien kulutusta.

Google kertoo mallin tarvitsevan keskimäärin 17 prosenttia vähemmän ulostulotokeneita saman tehtävän suorittamiseen kuin edeltäjänsä, ja koodaustesteissä eron kerrotaan olevan jopa 65 prosenttia. Eli käytännössä siis uusi tekoälymalli pääsee samaan lopputulokseen tiiviimmällä ja suoremmalla vastauksella ilman tarpeettomia välivaiheita.



Tehokkuus näkyy myös kehittäjien kukkaroilla, sillä mallin ulostulotokeneiden hinta on laskenut 7,50 dollariin miljoonaa tokenia kohden syötetokenien hinnan ollessa 1,50 dollaria.

Samanaikaisesti julkaistu Gemini 3.5 Flash-Lite on puolestaan suunniteltu erityisesti matalaa viivettä ja suurta suorituskykyä vaativiin tehtäviin, kuten laajoihin asiakirja-analyyseihin ja automaatioihin.

Generoimalla 350 ulostulotokenia sekunnissa se on koko 3.5-sarjan nopein malli. Edullisesta hinnastaan huolimatta (0,30 dollaria syöte- ja 2,50 dollaria ulostulotokeneista per miljoona merkkiyksikköä) malli peittoaa koodaus- ja agenttitesteissä jopa vanhemmat perustason Flash-mallit.

Kolmas uusi malli eli Gemini 3.5 Flash Cyber on säädetty tietoturvahaavoittuvuuksien etsimiseen ja paikkaamiseen koodista. Malli toimii yhdessä Googlen CodeMender-tietoturva-agentin kanssa.

Teknologian väärinkäyttöriskien vuoksi Cyber-mallia ei päästetä julkiseen jakeluun, vaan se tuodaan rajoitetusti saataville vain valtioille ja luotetuille kumppaneille.

Uutuuksien rinnalla Google raotti verhoa myös tulevasta. Kevyempien Flash-mallien päivittyessä vauhdilla yhtiön järeämpi lippulaivamalli antaa yhä odottaa itseään. Google lupasi toukokuussa järjestetyssä keynote-tapahtumassaan Gemini 3.5 Pro -mallin ilmestyvän jo kesäkuun aikana, mutta malli on myöhästynyt ilmoitetusta aikataulusta ja pysyy edelleen vain kumppanien testattavana.

Samaan aikaan yhtiö paljasti jo aloittaneensa seuraavan sukupolven eli Gemini 4 -mallin esikoulutusvaiheen.

Gemini 3.6 Flash ja 3.5 Flash-Lite ovat jo saatavilla kehittäjille Gemini API:n ja Google AI Studion kautta sekä kuluttajille Gemini-sovelluksessa. 3.5 Flash-Lite on lisäksi tulossa osaksi Google-hakua.