Digitaalista itsenäisyyttä vaativa kansalaisaloite sai vaaditut nimet täyteen - etenee eduskuntaan
Helmikuussa perustettu kansalaisaloite Digitaalinen itsenäisyys on saanut kasaan vaaditut 50 000 allekirjoitusta.
Kansalaisaloite etenee nyt siis eduskunnan käsiteltäväksi.
Kansalaisaloite vaatii sitä, että yhteiskunnan kannalta kriittiset järjestelmät pitäisi säilyttää suomalaisisten tai eurooppalaisten yritysten järjestelmissä.
Taustalla on mm. laaja kansalaiskeskustelu, joka virisi, kun oikeusministeriö kertoi siirtävänsä Suomen vaalitiedot Amazonin pilvialustalle eli Amazon Web Servicesiin.
Vaikka amerikkalaiset pilvipalveluiden tarjoajat lupaavat tietojen säilytyksen tapahtuvan eurooppalaisilla palvelimilla, Euroopassa, on siinäkin riskinsä. Kansalaisaloite nostaa esiin sen, että Yhdysvaltain lainsäädäntö antaa amerikkalaisille viranomaisille hyvin laajat pääsyt amerikkalaisten yritysten säilyttämiin tietoihin, vaikka ne fyysisesti sijaitsisivatkin Yhdysvaltain ulkopuolella.
Laajemmin ottaen kansalaisaloitteen taustalla on motiivina ei-eurooppalaisista palveluista irrottautuminen.
Myös tavalliset kansalaiset voivat omilla toimillaan suosia eurooppalaisia teknologiafirmoja. Olemme esimerkiksi vinkanneet eurooppalaisesta selaimesta, joka haastaa Chromen, Braven, Firefoxin ja muut amerikkalaiset selaimet sekä eurooppalaisesta hakukoneesta, joka toimii mainiona vaihtoehtona amerikkalaisille Googlelle ja vaikkapa DuckDuckGolle.
Kansalaisaloitteen tarkkoihin vaatimuksiin voi perehtyä kansalaisaloitteen virallisella kannatussivulla.
1 KOMMENTTI
Trixline1/1
Digitaalinen itsenäisyys on toteutettavissa vain verkkoteknologian keinoin. Käytännössä tämä tarkoittaa kotimaassa toimivia datakeskuksia, sekä konesaleja.
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