Facebook uudistuu: Ilmainen henkilöllisyyden vahvistus, myyjille oma sovellus ja sovelluksen avaus vie suoraan koko ruudun videovirtaan

Meta on julkistanut useita uudistuksia Facebookiin ja sen ympärille rakentuvaan ekosysteemiin. Yhtiö tuo tarjolle täysin ilmaisen Facebook Verified -varmennusmerkin, julkaisemalla Marketplace-myyjille suunnatun erillisen Seller-mobiilisovelluksen sekä valmistelemalla pääsovelluksen avaamista jatkossa suoraan koko ruudun videovirtaan.

Tekoälyn yleistyessä valeprofiilien ja bottien tunnistaminen on käynyt entistä vaikeammaksi, minkä vuoksi Meta pyrkii lisäämään alustan turvallisuutta ilmaiseksi saatavalla Facebook Verified -merkillä. Merkki viestii muille käyttäjille profiilin takana olevan aito, tunnistettu ihminen.

Merkin saaminen edellyttää käyttäjältä selfie-tunnistautumista sekä palvelun luottamus- ja turvallisuusstandardien täyttämistä. Varmennus on suunniteltu tuomaan lisäluottamusta erityisesti Marketplace-kaupankäyntiin, Facebook Deittiin ja paikallisiin ryhmiin. Meta kuitenkin huomauttaa, että merkki ei tarkoita yhtiön takaavan käyttäjän luotettavuutta tai rehellisyyttä, vaan pelkästään tämän identiteetin aitouden.



Samaan aikaan kymmenvuotista taivaltaan juhlistava Facebook Marketplace saa rinnalleen aktiivimyyjille tarkoitetun uuden Seller-sovelluksen.

Sovellus on suunniteltu helpottamaan erityisesti paljon myyvien käyttäjien arkea yhdistämällä ilmoitusten hallinnan, kirjanpidon, myyntidatan ja viestit yhteen paikkaan tuotekohtaisesti ryhmiteltyyn viestilaatikkoon.

Sovelluksen keskiössä on tekoäly, joka pystyy luomaan valmiin myynti-ilmoituksen otsikoineen, kuvauksineen, hintaehdotuksineen ja kategorioineen pelkkien tuotekuvien pohjalta noin puolessa minuutissa.

Lisäksi sovellus tukee useiden tuotteiden massalatausta. Seller-sovellus julkaistiin ensin Yhdysvalloissa iOS-laitteille, ja sen verkko- sekä Android-versioiden testaus on parhaillaan käynnissä.

Erillinen Seller-sovellus on jatkoa Metan laajemmalle strategialle eriyttää Facebookin keskeisiä toimintoja omiksi, kohdennetuiksi sovelluksikseen. Yhtiö julkaisi jo aiemmin keväällä ryhmäkeskusteluihin erikoistuneen Forum-sovelluksen, minkä lisäksi sisällöntuottajille on myöhemmin tulossa uudistettu Creator Studio -sovellus.

Meta laittaa uusiksi myös perinteisen Facebook-sovelluksen kokemusta. Myöhemmin tänä vuonna yhtiö alkaa testata uudistusta, jossa sovellus aukeaa valituille käyttäjille suoraan koko ruudun täyttävään videovirtaan TikTokin tapaan.

Kokeilu käynnistyy kansainvälisesti maissa, joissa videosisältöjä kulutetaan eniten, ja sitä on määrä laajentaa Yhdysvaltoihin ensi vuonna. Käyttäjät voivat halutessaan kieltäytyä videomuotoisesta avausnäkymästä ja palata perinteiseen uutisvirtaan, joka säilyy jatkossakin saatavilla sovelluksen toisella välilehdellä.