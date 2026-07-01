Sony pakottaa PlayStation-pelaajat digiaikaan vuonna 2028 – Fyysisten PlayStation-pelien valmistus päättyy

Sony Interactive Entertainment on ilmoittanut muutoksesta, jonka myötä fyysisten pelilevyjen tuotanto kaikille uusille PlayStation-konsoleille julkaistaville peleille lopetetaan tammikuussa 2028.

Tämän ajankohdan jälkeen uudet pelit julkaistaan ainoastaan digitaalisessa muodossa PlayStation Storessa sekä jälleenmyyjillä digitaalisina formaatteina.

Sonyn sisältöviestinnän johtaja Sid Shuman perustelee päätöstä tiedotteessa kuluttajien muuttuneilla tottumuksilla ja toteaa digitaalisen median yleisen kysynnän ohittaneen fyysiset levyt selvästi. Siirtymällä yhtiö pyrkii mukautumaan siihen, miten enemmistö yhteisöstä haluaa pelinsä nykyään hankkia ja pelata.

Muutoksella ei ole vaikutusta peleihin, jotka on julkaistu tai julkaistaan levyformaatissa ennen ilmoitettua takarajaa.

Aiemmin tänään uutisoimme siitä, kuinka Sony pyyhkii syyskuussa 2026 käyttäjien PlayStation-videokirjastoista kaikkiaan 551 ostettua elokuvaa. Sony ei aio maksaa asiakkailleen minkäänlaisia korvauksia tai hyvityksiä menetetystä sisällöstä, vaan vetoaa yksinkertaisesti siihen, että sen lisenssisopimus elokuvia hallinnoivan StudioCanalin kanssa päättyy.



StudioCanalin elokuvien tuore poisto toimiikin jälleen muistutuksena siitä, että digitaalisesti ostettu sisältö ei ole pysyvä omistuksen muoto, vaan pikemminkin pitkäaikainen vuokrasopimus, joka voidaan lakkauttaa yksipuolisella ilmoituksella koska tahansa.

Täsmälleen samat käyttöehdot koskevat myös digitaalisesti ostettuja PlayStation-pelejä sekä lähes kaikkia muitakin digitaalisia pelikauppoja. Esimerkiksi Steam on hiljattain joutunut tarkentamaan omia käyttöehtojaan selventääkseen pelaajille, että digitaalisia pelejä ostettaessa kyse on vain käyttöoikeudesta, joka voidaan lakkauttaa.

Kun fyysiset levyt poistuvat valikoimasta vuoden 2028 alussa, pelaajat pakotetaan lopullisesti digitaaliseen ekosysteemiin, jossa ostetun pelin elinkaari on vielä vähemmän pelaajan päätettävissä.