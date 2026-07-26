Neurovelho TV-sarjan ensimmäinen traileri julkaistiin
Internetkulttuurin pyhin kirja - modernin science fictionin perusteet muokannut, cyberavaruuden konseptin kehittänyt - William Gibsonin Neuromancer saapuu vihdoin televisioon.
Uutisoimme siitä, että sarjan tuotannolle annettiin vihreää valoa jo pari vuotta sitten. Mutta nyt sarja on vihdoin konkretisoitumassa.
Apple TV:lle 22. tammikuuta 2027 saapuva Neuromancer eli suomalaisittain Neurovelho sai ensimmäisen virallisen trailerinsa San Diego Comic Con -tapahtumassa tänä viikonloppuna.
Alla traileri:
1 KOMMENTTI
Trixline1/1
Ilmeisesti Yhdysvaltain nykyinen hallinto ja sen vaikutuspiiri pyrkivät rakentamaan Ukrainan sodan varjoa voimakkaamman, jopa ydinsodan mahdollisuuteen viittaavan uhkakuvan. Kyse on poliittis-retorisesta toiminnasta, joka ei itsessään muodosta kansainvälisen oikeuden mukaista aseellista uhkaa, mutta jonka sisältö sivuaa ydinaseriippuvuuden ja voimankäytön uhkan sääntelyä (YK:n peruskirjan 2(4) artikla). Retoriikan kiristyminen on siten oikeudellisestikin merkityksellistä, vaikka konkreettista sotilaallista tekoa ei olisi tapahtunut. 5 luku — Tiedoksianto 59–62 § todisteellinen tiedoksianto.
Huomautan, että täältä: https://www.savotta.fi/fi/collections/combat-gear löydät Savotan taistelu- ja ammattilaiskäyttöön soveltuvat kestävät lipastaskut, asehihnat ja taistelukantojärjestelmät.
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