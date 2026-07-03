Suomen tuleva digilompakko otti askeleen eteenpäin: Tekijäksi valittiin Scytáles, julkaisu siirtyy vuodelle 2027

Suomen oman digitaalisen lompakkosovelluksen eli Suomi.fi-lompakon kehitys on ottanut askeleen eteenpäin, kun Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on valinnut hankkeen teknisen toteuttajan.

Samalla sovelluksen aikataulu on kuitenkin täsmentynyt ja siirtynyt hieman eteenpäin aiemmista arvioista. Alun perin julkaisua kaavailtiin vielä kuluvan vuoden 2026 lopulle, mutta tuoreimpien tietojen mukaan virallinen julkaisu tapahtuu vasta vuoden 2027 aikana.

Suomi.fi-lompakon keskeisten osien eli taustajärjestelmien ja varsinaisen puhelinsovelluksen tekniseksi toteuttajaksi on valittu ruotsalainen Scytáles Ab. DVV:n kesäkuussa käynnistämä kilpailutus herätti laajaa kiinnostusta, sillä tarjouksia saatiin yhteensä yhdeksältä eri toimittajalta.

Tarjouksen jättäneillä osapuolilla on vielä mahdollisuus valittaa tehdystä päätöksestä heinäkuun 16. päivään asti.



Aikataulun siirtyminen vuodelle 2027 johtuu pitkälti EU-tason säädösten ja kriteerien valmistumisen viivästymisestä. Uudistettu EU:n eIDAS-asetus velvoittaa jäsenmaat tarjoamaan oman lompakkosovelluksensa, ja sovelluksen tekniset osat on sertifioitava ja auditoitava yhteisten vaatimusten mukaisesti ennen julkaisua.

DVV:n tavoitteena on saada varsinainen kehitystyö valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä, jotta virallinen sertifiointiprosessi päästään aloittamaan heti, kun vaatimukset ja kriteerit lyödään lukkoon.

Kuluttajalle älylaitteessa toimiva Suomi.fi-lompakko tulee olemaan täysin maksuton ja sen käyttäminen on vapaaehtoista. Sovellus ei korvaa fyysisiä asiakirjoja, vaan toimii niiden rinnalla.

Ensimmäisessä vaiheessa lompakkoa voi käyttää vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen pankkitunnusten ja mobiilivarmenteen rinnalla sekä sähköisten allekirjoitusten tekemiseen.

Suuri uudistus on myös lompakon julkaisuhetkellä mukaan tuleva digitaalinen henkilöllisyystodistus, jonka DVV kehittää yhdessä Poliisihallituksen kanssa.

Se rinnastetaan virallisena asiakirjana passiin ja henkilökorttiin, ja sen avulla voi todistaa esimerkiksi iän kaupassa tai verkkoalustoilla ilman, että käyttäjän tarvitsee paljastaa nimeään tai tarkkaa syntymäaikaansa.

Myöhemmässä vaiheessa Suomi.fi-lompakon ominaisuuksia on tarkoitus laajentaa muiden viranomaisten sekä yksityisen sektorin tarjoamilla todistuksilla. Esimerkiksi Traficomin mobiiliajokortti on tulossa osaksi lompakkoa myöhemmin, kunhan EU:n ajokorttidirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö valmistuvat.