LG:n näytöt asentavat itsestään Windowsiin sovelluksen, joka näyttää mainoksia

Windowsiin on tietoisesti rakennettu prosessi, jossa Windows lataa ja asentaa automaattisesti tietokoneeseen kytketyn laitteen vaatimat ohjelmat.

Käytännössä prosessi toimii niin, että jokaisella tuotteella on oma, yksilöllinen tunnistekoodinsa. Laitevalmistajat voivat sitten lisätä Windows Updateen tiedon siitä, että tämä tunnistekoodi tarkoittaa vaikkapa tiettyä hiirtä tai tulostinta ja sitä varten pitäisi asentaa tämä ohjelmisto.

Koko prosessi on tehty kuluttajan elämän helpottamiseksi, eli Windowsin sisäänrakennettu Windows Update osaa ladata valmistajan viralliset ajurit ja sen sellaista tietokoneelle, kun siihen yhdistetään uusi laite. Näppärää.

Mutta nyt korealaisjätti LG on keksinyt tienata jokusen kolikon lisärahaa kyseisellä mekanismilla.

Yhtiön valmistamat näytöt komentavat Windowsin edellä kuvatulla tavalla asentamaan tietokoneelle LG Monitor App Installer -nimisen sovelluksen.



Kyseinen sovellus tekee monia asioita, joista osa on ihan näppäriäkin. Mutta sen lisäksi se näyttää käyttäjille mainoksia. Pääasiassa tietoturvayhtiö McAfeen virustorjunnan mainoksia.

Sovellus läväyttää käyttäjäraporttien ja testien mukaan mainoksen näytölle käytännössä joka kerta, kun kone käynnistetään uudestaan, sillä LG:n sovellus asentuu käynnistymään automaattisesti Windowsin käynnistyksen yhteydessä.

Mainoksia ei voi myöskään estää, vaan ainoa tapa on poistaa koko LG:n sovellus tietokoneelta. Joka on muutenkin varsin fiksu veto, sillä ohjelmalla on myös vapaa pääsy nettiin ja laaja pääsy myös käyttäjän tietokoneelle, joten se voi halutessaan lähettää LG:lle hyvin laajalti tietoja käyttäjänsä tietokoneesta.

Haiskahtaa siltä, että LG on härskisti hyväksikäyttänyt Windowsin ominaisuutta, jonka pitäisi tehdä käyttäjien elämästä helpompaa.