Netflix käytti tekoälyä 300 leffassa ja sarjassa pelkästään tänä vuonna
Netflix paljasti tällä viikolla julkaisemassaan talouslukujensa katsauksessa, että yhtiö käyttää tekoälyä jo varsin reippaasti sisältönsä luontiin.
Yhtiö kertoo sijoittajille tarkoitetussa katsauksessaan (PDF), että pelkästään vuoden 2026 aikana yli 300 sarjaan tai elokuvaan on tehty vähintään jotain osia tekoälyn avulla.
Valtaosassa tapauksista tekoälyä on käytetty elokuvien jälkituotannossa. Näistä esimerkkeinä yhtiö kertoo mm. valtavien historiallisten taisteluiden osittaisen luonnin osaksi tuotantoa.
Erikseen mainittuina, tekoälyä käyttäneinä tuotantoina mainittiin intialainen urheilumaailmaan keskittyvä trilleri Glory, brasilialainen jalkapallosarja Brasil 70: A Saga do Tri sekä amerikkalainen dokumenttisarja The American Experiment.
Yhtiö kertoo käyttävänsä tekoälypohjaisia työkaluja aiempaakin enemmän "tuottaakseen entistä laadukkaampaa jälkeä, aiempaa nopeammin ja perinteisiä menetelmiä edullisemmin".
Netflixin vuoden 2026 toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 12,5 miljardiin dollariin, kun liikevaihto vuoden takaisella Q2/2025 neljänneksellä oli 11,1 miljardia dollaria.
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