Microsoftilta miljardiluokan panostus Eurooppaan: tuo Mistralin tekoälymallit ajettavaksi jopa ilman nettiyhteyttä

Microsoft ja ranskalainen tekoäly-yhtiö Mistral ovat julkistaneet laajentavansa strategista kumppanuuttaan merkittävästi. Osana uutta useiden miljardien dollarien sopimusta tekoälyinfrastruktuuria laajennetaan Euroopassa, ja samalla Mistralin suorituskykyisimpiä tekoälymalleja tuodaan Microsoftin alustoille yritysten ja säänneltyjen toimialojen käyttöön.

Infrastruktuurihankkeen ytimessä on Mistralin Euroopassa sijaitsevan laskentakapasiteetin kasvattaminen. Yhtiö ottaa käyttöön tuhansia NVIDIAn uusimman sukupolven Vera Rubin -suorittimia, joita hyödynnetään tekoälymallien koulutukseen, päättelyyn ja laajamittaiseen käyttöönottoon. Microsoft sitoutuu hyödyntämään tätä kapasiteettia tukeakseen pilvi- ja tekoälypalvelujensa toimitusta sekä vastatakseen niiden kasvavaan kysyntään.

Mallitarjonnan osalta Mistralin uusimmat Medium 3.5- ja OCR 4 -mallit tulevat saataville kehittäjille suunnatussa Microsoft Foundryssa, ja Medium 3.5 on tuotu myös Microsoft Copilot Studioon. Medium 3.5 tuo avoimen painotuksen mallin hallinnoituun Azure-ympäristöön, kun taas OCR 4 on suunniteltu tukemaan strukturoitua dokumentinkäsittelyä ja agenttipohjaisia prosesseja.





Yhteistyön keskeinen tavoite on tarjota säännellyille toimialoille, kuten terveydenhuollolle, finanssisektorille ja valmistavalle teollisuudelle, täysi hallinta omasta datastaan ja toiminnastaan. Azure ja Azure Local mahdollistavat mallien käyttöönoton julkipilven ohella pilveen yhdistetyissä sekä täysin eriytetyissä ympäristöissä. Jälkimmäisessä mallissa tekoälysovelluksia voidaan ajaa itsenäisesti ilman minkäänlaista ulkoista verkkoyhteyttä, mikä on kriittistä erittäin arkaluonteisissa kohteissa.

"Euroopalla on oltava pääsy maailman edistyneimpään tekoälyyn ilman, että sen tarvitsee tinkiä datansa, toimintojensa tai digitaalisen tulevaisuutensa hallinnasta", sanoi Microsoftin johtaja Brad Smith. "Tuomalla Mistralin edistykselliset eurooppalaiset mallit suvereenin pilven portfolioomme ja mahdollistamalla mallien käytön julkipilvessä, pilveen yhdistetyissä ja täysin eriytetyissä ympäristöissä kunnioitamme tekemiämme European Digital Commitments -sitoumuksia ja tarjoamme asiakkaille luotettavan perustan tekoälylle, jota he voivat käyttää omilla ehdoillaan."

NVIDIAn Hyperscale-yksikön johtaja Ian Buck nosti esiin uusien Vera Rubin -järjestelmien suorituskyvyn ja tehokkuuden agenttisen tekoälyn kysynnän kasvaessa. Microsoft ja Mistral vauhdittavat yritysten tekoälykäyttöönottoa myös luomalla yhteisen myyntisuunnitelman, rahoittamalla Proof of Concept -projekteja, tarjoamalla Azure-krediittejä sekä järjestämällä työpajoja asiakkaille.





Microsoft panostaa parhaillaan Suomeen datakeskuksilla, jotka liittyvät vahvasti nyt julkaistuun kumppanuuteen. Microsoft rakentaa parhaillaan Vaasaan datakeskusta ja se on myös Seinäjoen datakeskuksen käyttäjä.