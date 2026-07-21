Tekoälymusiikkipalvelu Sunoon iskettiin - 55 miljoonaa käyttäjätunnusta vietiin
Maailman suosituin tekoälymusiikin luontiin tarkoitettuun palveluun Sunoon on murtauduttu. Murtautujien käsiin päätyi yli 55 miljoonan käyttäjän käyttäjätiedot.
Vuodosta kertoi ensimmäisenä tietomurroista uutisointiin keskittynyt Have I Been Pwned. Sivuston mukaan murtautujien käsiin päätyivät ihmisten oikeat nimet, fyysiset osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.
Luottokorttitiedoista murtautujien käsiin eivät päätyneet kokonaiset luottokorttien numerot, mutta osittaiset luottokorttinumerot murtautujat saivat haltuunsa, samoin kuin luottokorttien voimassaoloajat.
Tietomurto on tapahtunut jo marraskuussa 2025, mutta se tuli julkisuuteen vasta tällä viikolla, kun Sunon sisäisiä ohjelmistojen lähdekoodejakin päätyi 404 Median käsiin. Sunon sisäisistä lähdekoodeista paljastui ns. savuava ase, eli todisteet siitä, että Suno on kerännyt valtavia määriä tekijänoikeudella suojattua musiikkia ympäri nettiä, oman tekoälynsä koulutusmateriaaliksi.
Suno ei ole kuitenkaan lähestynyt asiakkaitaan vieläkään tietomurron johdosta, vaikka siitä on kulunut jo kahdeksan kuukautta.
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