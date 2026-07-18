Tekoälymusiikkifirma Suno käytti laittomasti hankittua musiikkia tekoälynsä kouluttamiseen
Maailman tunnetuin ja suosituin tekoälymusiikin luontiin tarkoitettu työkalu, Suno, vaikuttaa olevan pulassa.
Musiikkiteollisuus, mukana suurimmat levy-yhtiöt ja levyteollisuuden etujärjestö RIAA haastoivat Sunon oikeuteen jo vuonna 2024, syyttäen sitä tekijänoikeusrikoksista.
Käytännössä levyteollisuus syyttää Sunoa siitä, että se on kouluttanut tekoälymallinsa laittomasti hankitulla, tekijänoikeuden suojaamalla musiikilla.
Yhtiö on itse kiistänyt syytteet ja väittänyt, että sen tekoälymalli on koulutettu ainoastaan julkisesti saatavilla olevalla sisällöllä. Tällöin se olisi suojassa Yhdysvaltain lainsäädännön näkökulmasta, jossa tekoälyfirmat ovat käyttäneet puolustuksenaan sikäläisen lainsäädännön ns. fair use -pykälää.
Mutta nyt verkkomedia 404 Media on saanut käsiinsä hakkerin itselleen kaappaamat - ainakin väitetyt - Sunon sisäisten ohjelmistojen lähdekoodit.
Ne paljastavat, että Suno on ns. stream ripannut eli tallentanut luvatta valtavia määriä musiikkia mm. YouTube Musicista ja Deezerista. Lisäksi lähdekoodien mukaan Suno olisi kopioinut itselleen myös vuoren sanoituksia mm. Genius-verkkopalvelusta sekä jopa miljoona tuntia podcasteja eri lähteistä.
Kappaleiden tallettaminen rikkoo yksiselitteisesti kaikkien listattujen palveluiden käyttöehtoja. Samalla paljastus osoittaa, että Sunon väitteet vain julkisesti saatavilla olevan musiikin käytöstä tekoälyn koulutukseen, eivät pidä paikkaansa - jos vuodot osoittautuvat tosiksi.
Kaikissa palveluissa on vähintäänkin jonkinlaiset tekniset estot kappaleiden tallennuksen estämiseksi ja kaikkien mainittujen palveluiden käyttöehdot estävät sen, mitä lähdekoodit näyttävät Sunon puuhanneen.
Vuoto vahvistanee merkittävästi musiikkiteollisuuden asemia jo pari vuotta vireillä olleessa oikeusjutussa Sunoa vastaan.
Samalla se luo mielenkiintoisen kysymyksen siitä, rikkovatko kaikki Sunolla tehdyt tekoälykappaleetkin automaattisesti levy-yhtiöiden tekijänoikeuksia, jos oikeus toteaa Sunon kouluttaneen tekoälynsä laittomin keinoin.
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