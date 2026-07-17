X taipui EU:n ehtoihin sakkojen jälkeen – tutkijat saavat jatkossa dataa ilmaiseksi ja luvan kaapia sitä

Euroopan komissio on hyväksynyt viestintäpalvelu X:n (entinen Twitter) toimintasuunnitelman digipalveluasetuksen (DSA) rikkomusten korjaamiseksi.

Päätös on suoraa jatkoa joulukuussa 2025 langetetuille jättisakoille. Nyt X:llä on kuusi kuukautta aikaa laittaa tekniset puutteensa kuntoon tehostetun valvonnan alaisuudessa, ja luvatut muutokset paljastavat, kuinka alkeellisella tasolla alustan avoimuus on tähän asti ollut.

Suurimman remontin kokee X:n mainosarkisto. Tähän asti palvelu on pakottanut hakutuloksia selaavat käyttäjät odottamaan tietoja pahimmillaan jopa 200 sekuntia ja lataamaan tulokset erillisinä Excel-tiedostoina.

EU:n painostuksesta X:n on nyt pakko tuoda hakutulokset suoraan arkiston verkkokäyttöliittymään ja pudotettava vasteajat teknisesti lyhimpään mahdolliseen aikaan. Samalla hakuun tulee uusia suodattimia mainosten sisällön ja kohdennuksen mukaan, minkä lisäksi arkistossa on paljastettava mainosten koko sisältö ja suorat URL-osoitteet, joihin mainokset käyttäjiä ohjaavat.



Mainostietojen parantamisen lisäksi X joutuu avaamaan arkistonsa nykyaikaisen API-rajapinnan kautta. Tämä helpottaa merkittävästi erilaisten huijausmainosten ja vaalivaikuttamisen jälkikäteistä selvittämistä, mikä oli yksi keskeisistä syistä EU:n alkuperäiselle kuritukselle. Kuluttajille ja tietoturvatutkijoille muutos tuo kaivattua suojaa, sillä hämäriä kampanjoita tehtailevat tahot ja haitalliset linkitykset saadaan jatkossa kiinni huomattavasti nopeammin.

Toimenpiteet iskevät myös tutkijoiden datapääsyyn, jota X on aiemmin rajoittanut ja yrittänyt muuttaa maksulliseksi palveluksi. Jatkossa kriteerit täyttävät tutkijat saavat tehokkaan ja riittävän laajan pääsyn X:n julkiseen dataan API-rajapinnan kautta täysin ilmaiseksi.

X on myös sitoutunut suoristamaan hakuprosessinsa, ja yhtiö joutuu muuttamaan virallisia käyttöehtojaan siten, ettei se sopimusteknisesti enää kiellä hyväksyttyjä tutkijoita keräämästä julkista dataa automaattisilla työkaluilla eli tekemästä niin sanottua scrapingia.

X:llä on puoli vuotta aikaa toteuttaa muutokset ja toimittaa raportti komissiolle.

Tammikuussa 2026 alustaa vastaan aloitettiin muodollinen tutkinta, joka koskee sen Grok-tekoälyä, suosittelujärjestelmiä sekä laittoman ja haitallisen sisällön leviämistä. Tämä tutkinta on edelleen käynnissä.