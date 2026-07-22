Samsung esitteli jälleen älylaseja – jopa 9 tunnin akunkesto

Samsung on julkistanut Unpacked-tapahtumassaan virallisesti uudet tekoälyä hyödyntävät älylasinsa, jotka on kehitetty yhteistyössä Googlen sekä silmälasibrändien Gentle Monsterin ja Warby Parkerin kanssa.

Yhtiöt antoivat laitteesta ensikatsauksen jo aiemmin toukokuussa Google I/O -tapahtumassa, mutta tuore Unpacked-julkistus tuo mukanaan tarkempia teknisiä yksityiskohtia ja tietoja laitteen suorituskyvystä.

Suomalaisittain tilanne pysyy kuitenkin valitettavasti samana, sillä Samsung vahvisti tiedotteessaan, ettei tuote tule saataville Pohjoismaissa.

Android XR -alustalle pohjautuvissa ja Googlen Gemini-tekoälyä hyödyntävissä laseissa ei ole erillistä näyttöä, vaan ne toimivat älypuhelimen hands-free-laajennuksena puheen, kameran ja mikrofonien avulla.

Uutena tietona Samsung paljasti laitteen järjestelmäpiirin, jona toimii kompaktiin kehykseen optimoitu Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1 -alusta. Piiri vastaa reaaliaikaisesta tekoälyprosessoinnista, kosketusohjauksesta sekä virranhallinnasta.



Toinen merkittävä uusi paljastus koskee laitteen akunkestoa. Samsungin mukaan älylasit tarjoavat yhdellä latauksella jopa yhdeksän tunnin käyttöajan. Lisäksi lasien mukana toimitettava latauskotelo tarjoaa jopa seitsemän täyttä lisälatausta, mikä takaa toiminta-aikaa useammaksi päiväksi.

Unpacked-tapahtumassaan Samsung esitteli myös tarkemmin kahden eri muotitalon suunnittelemat mallivaihtoehdot. Gentle Monster -versio edustaa ohuella mustalla kehyksellään ja suoralla ylälinjallaan muotitietoista muotoilua. Warby Parker -malli puolestaan tarjoaa syvänruskean sävyn ja hienovaraisesti nousevan kulmalinjan, joka sopii arki- ja yleiskäyttöön.

Samsung kertoo hioneensa kehysten istuvuutta otsa- ja korvakohdista laajoissa sovitteluissa mukavuuden takaamiseksi.

Toiminnoiltaan lasit tarjoavat puhekomennoilla toimivaa reaaliaikaista käännöstä, viestien tiivistämistä, sijaintiin perustuvaa navigointia sekä näkökentän tallennusta suoraan muistiinpanoihin. Lisäksi laitteella voi jakaa suoraa videokuvaa omasta näkökentästään puheluiden aikana.