Eurooppalainen digilompakko otetaan käyttöön Suomessa vuoden 2026 lopussa - mukana mm. tunnistautuminen ja digitaalinen henkilöllisyystodistus

Digitaalisen lompakon saapumisesta on puhuttu jo jonkin aikaa, sillä sen on tiedetty saapuvan vuoden 2026 aikana. Nyt Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on antanut lompakosta tarkempia tietoja. Digi- ja väestötietovirasto vastaa lompakon teknisestä toteutuksesta Suomessa.





Eurooppalainen digitaalinen identiteettilompakko kehitetään osana Euroopan unionin uudistuneen eIDAS-asetuksen täytäntöönpanoa valtiovarainministeriön ohjauksessa. Lompakko toimii puhelimessa sovelluksena, ja sillä voi hoitaa vahvan tunnistautumisen koko EU:n alueella.

"Sovellus ei korvaa fyysisiä asiakirjoja, vaan toimii niiden rinnalla maksutta ja vapaaehtoisesti", kertoo DVV:n johtava asiantuntija Anssi Ahlberg.

Sähköisessä tunnistautumisessa lompakko tulee pankkitunnusten, mobiilivarmenteen ja kansalaisvarmenteen rinnalle yhdeksi vahvan tunnistautumisen keinoksi.

Tunnistautumisen lisäksi lompakon julkaisuhetkellä joulukuussa 2026 on tarkoitus julkaista myös lompakossa toimiva digitaalinen henkilöllisyystodistus, jonka Poliisihallitus tuottaa yhdessä DVV:n kanssa.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus on virallinen asiakirja ja se rinnastetaan passiin ja henkilökorttiin.





Digitaalisella henkilöllisyystodistuksella voi siis todistaa henkilöllisyytensä tai ikänsä ilman, että tämä jakaa esimerkiksi täysi-ikäisyyttään todistaessaan nimeään tai tarkkaa syntymäaikaansa.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus ei kuitenkaan toimi matkustusasiakirjana perinteisen passin tapaan, DVV huomauttaa.

Lompakon toiminnallisuudet myös kasvavat alun jälkeen. Luvassa on esimerkiksi lähivuosina julkaistava Traficomin tarjoama mobiiliajokortti, jonka kehittäminen odottaa tällä hetkellä EU:n ajokorttidirektiivin hyväksyntää ja kansallisen lainsäädännön määrittelyä.





Myös muut julkisen sektorin organisaatiot tuottavat lompakkoon todistuksia omien aikataulujensa mukaisesti, minkä lisäksi yksityisen sektorin toimijat voivat rakentaa lompakkoon todistuksia omien mahdollisuuksiensa ja aikataulujensa puitteissa.

Osaksi lompakkoa tulee iänvarmennus erilaisilla verkkoalustoilla. Näitä voivat olla esimerkiksi aikuisviihdettä tarjoavat sivustot ja pelaamiseen liittyvät palvelut.

DVV:n mukaan digitaalisen identiteettilompakon tarkoituksena on sujuvoittaa kansalaisten arkea kokoamalla yhteen paikkaan erilaisia todistuksia, joita voi käyttää fyysisten korttien ja todistusten sijaan viranomaisten ja myöhemmin yksityisen sektorin toimijoiden kanssa asioidessa.





Sen tarkoitus on myös parantaa käyttäjiensä tietoturvaa ja tietosuojaa. Sen käyttäjä päättää itse, mitä tietojaan vie lompakkoonsa ja missä asiointitilanteissa jakaa niitä. Lompakon käyttäjien tietoja ei tallenneta keskitettyyn rekisteriin, joten käyttäjien tiedot ovat turvassa esimerkiksi laajoilta tietomurroilta, DVV kertoo.