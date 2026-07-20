EU mätkäisi AliExpressille jättimäiset 550 miljoonan euron sakot – syynä vaaralliset tuotteet ja väärennökset

Euroopan komissio on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti AliExpressille 550 miljoonan euron sakot. Päätöksen taustalla on yhtiön laiminlyönti noudattaa EU:n digipalvelusäädöksen (DSA) mukaisia velvoitteita arvioida ja lieventää laittomien, vaarallisten ja väärennettyjen tuotteiden leviämiseen liittyviä riskejä alustallaan.

Komission tutkimuksissa selvisi, että AliExpress epäonnistui riskien arvioinnissa monin eri tavoin. Yhtiö yliarvioi järjestelmiensä tehokkuuden laittoman sisällön havaitsemisessa ja aliarvioi ihmismoderaattorien riittävän määrän suhteessa työmäärään.

Lisäksi AliExpressin omat suosittelu- ja mainontajärjestelmät pahensivat tilannetta suosittelemalla kuluttajille laittomia tuotteita ennen kuin niitä ehdittiin poistaa alustalta. Yhtiön käyttämät määrälliset mittarit eivät myöskään mitanneet asianmukaisesti sitäkään, miten hyvin järjestelmä esti laittomien tuotteiden uudelleen esiintymistä.





Alustalla liikkui laajasti vaarallisia leluja, vaarallista kosmetiikkaa sekä tuoteväärennöksiä. Vaikka laittomat tuotteet olisi havaittu, ne saattoivat säilyä verkossa useita viikkoja. Myyjät pystyivät kiertämään tuotevaatimuksia sijoittamalla tuotteet vääriin luokkiin, sillä AliExpress ei osoittanut riittävästi henkilöstöä luokitusten tarkistamiseen. Myöskään tuoteväärennöksiä estävä tuotemerkkilupajärjestelmä ei toiminut, ja sääntöjä rikkoneet kaupat pystyivät jatkamaan toimintaansa määrätyistä seuraamuksista huolimatta.

"Väärennettyjen vaatteiden, vaarallisten lelujen, vaarallisen kosmetiikan ja muiden laittomien ja haitallisten tuotteiden leviäminen ei ole väistämätön verkko-ostosten hinta - AliExpress ei noudata digipalvelusäädöksen mukaisia velvoitteitaan. Mittakaava ei ole tekosyy; Riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava järjestelmällisesti sen varmistamiseksi, että kuluttajat voivat tehdä ostoksia turvallisesti verkossa. Tänään pidämme AliExpressin tämän standardin mukaisesti ja pyydämme sitä ryhtymään toimiin", kommentoi Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Aiemmin komissio määräsi myös toiselle kiinalaiselle verkkokauppa-alustalle Temulle 200 miljoonan euron sakot digipalvelusäädöksen vakavista rikkomuksista ja heikosta riskienhallinnasta. AliExpressin tapauksessa sakon määrässä otettiin huomioon rikkomusten vakavuus ja kesto, joka ulottui ainakin kesäkuuhun 2025 asti, mutta lieventävänä tekijänä huomioitiin sääntelyn uutuus.

Seuraavaksi AliExpressin on toimitettava komissiolle toimintasuunnitelma 20. lokakuuta 2026 mennessä. Suunnitelmassa yhtiön tulee esittää konkreettiset toimenpiteet järjestelmäriskien arvioinnin ja lieventämisen korjaamiseksi.





Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunta sekä komissio arvioivat suunnitelman, minkä jälkeen täytäntöönpanolle asetetaan määräaika.

Mikäli AliExpress ei noudata päätöstä tai korjaa toimintaansa, sitä uhkaavat erilliset uhkasakot.