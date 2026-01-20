Sony lopettaa televisioiden valmistuksen

Televisiovalmistajien pioneeri, laadustaan tunnettu japanilainen Sony lopettaa omien televisioidensa valmistuksen.

Yhtiö kertoo tiedotteessa, että se on solminut sopimuksen kiinalaisen TCL:n kanssa uuden yhteisyrityksen perustamisesta.

Uusi yhteisyritys valmistaa ja suunnittelee jatkossa kaikki Sonyn ja Sonyn Bravia-brändin alla myytävät televisiot. TCL omistaa uudesta yhteisyrityksestä niukan enemmistön (51%), Sonyn säilyettäessä loput yhteisyrityksen omistuksesta.

Jatkossa kaikki Sonyn brändin alla myytävät televisiot pohjautuvat TCL:n tekniikkaan. Yhteisyrityksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2027 maaliskuussa, mikäli kilpailuviranomaiset hyväksyvät järjestelyn.

Sony on ollut viimeisiä japanilaisia valmistajia, joka on vielä pärjännyt kiristyneillä televisiomarkkinoilla kohtuullisen hyvin. Kiinalaiset (TCL, HiSense) ja korealaiset (Samsung, LG) brändit ovat vuosi vuodelta puskeneet japanilaisvalmistajat entistä ahtaammalle.



Moni perinteikäs TV-valmistaja on toki päätynyt vastaaviin tai vielä radikaalempeihin muutoksiin: esimerkiksi Philips on ollut jo vuosien ajan hongkongilaisen TPV Technologyn hollantilaiselta "oikealta" Philipsiltä itselleen lisensoima brändi, jota käytetään TPV:n valmistamissa televisioissa.

Tähän saakka Sony on pärjännyt markkinoilla pitkälti sillä strategialla, että yhtiö on keskittynyt nimenomaan kaikkein kalleimpiin televisioihin, jättäen massamarkkinat kiinalaisten ja korealaisten keskenään kilpailtavaksi. Onkin mielenkiintoista nähdä, laajentaako TCL Sonyn brändin laajempaan, myös halvempien televisioiden käyttöön.

Televisiovalmistuksen lisäksi uuteen yhteisyritykseen siirretään myös Sonyn kotiteatterijärjestelmät, ml. äänentoisto.