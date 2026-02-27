Ikärajojen valvonta siirtymässä käyttöjärjestelmien tasolle

Uskollisimmat lukijamme ovat varmaankin huomanneet, että viimeisen parin vuoden aikana maailmalla on alkanut vyörymään täysin uudenlainen sääntelyn aalto, joka on monella tapaa hyvin, hyvin ongelmallinen yksityisyyden kannalta.

Kyseessä on nimittäin verkon siirtäminen ikärajavalvotuksi. Ja nimenomaan vahvasti ikärajojen osalta valvotuksi, eikä "joojoo, olen yli 18-vuotias" -kyselyillä kuten asia on hoidettu viimeiset 30 vuotta, etenkin aikuisviihdesivustojen osalta.

Eli nykyisin ympäri maailmaa, vaaditaan ihan oikeiden henkilöllisyystodistusten esiin kaivaminen - tai harvoissa moderneissa maissa, kuten Suomessa, digitaalinen vahva tunnistautuminen - jotta ikärajavalvottuihin sivustoihin pääsisi käsiksi.

Trendi ei ole mikään yhden yksittäisen maan päähänpinttymä. Yhdysvalloissa ikärajavalvontaa käytetään lähinnä keppihevosena republikaanienemmistöisissä osavaltioissa, joissa pääsy aikuisviihteeseen pyritään tekemään äärimmäisen vaikeaksi, lakien avulla kikkailemalla.

Mutta myös muissa valtioissa erilaiset huolestuneet kansalaisjärjestöt ovat päättäneet ulkoistaa kasvatusvastuutaan lainsäädännölle ja vaatineet verkkoon tiukkoja, oikeaa tunnistautumista vaativia ikärajoja.



Esimerkiksi Britanniassa ikärajavalvonta ulottuu nykyisin käytännössä kaikkiin verkon keskustelualueisiin, Australiassa taas on siirretty sosiaalinen media ikärajojen taakse ja Euroopassa, myös meillä Suomessa aikuisviihde siirtyy tämän vuoden aikana vahvan tunnistautumisen taakse. Ja globaalisti mm. Discord on ottamassa käyttöön kaikkien käyttäjien ikärajavalvonnan.

Näissä kaikissa ongelmana on tietysti se, että tällainen toiminta rapauttaa verkon anonymiteettiä: käynnistä ikärajavalvotulla sivustolla jää väistämättä jonkinlainen jälki, oikean henkilöllisyyden muodossa.

Yhdysvalloissa asia on hoidettu äärimmäisen hölmösti ja siellä aikuisviihdesivustot joutuvat säilyttelemään ihmisten skannattuja passeja tietokannoissaan, kun maasta puuttuu laajalti käytetty vahva digitaalinen tunnistautuminen.

Euroopassa sentään yksityisyys on teoriassa paremmalla tolalla, kun ikärajan todistaminen tullaan hoitamaan erillisen sovelluksen kautta, josta välitetään tieto esim. aikuisviihdesivustolle vain siltä osin, että kerrotaan käyttäjän olevan täysi-ikäinen - ilman henkilötietojen välitystä sivustolle.

Tältä kaikelta on tähän saakka voinut tietysti välttyä niin, että on yksinkertaisesti vältellyt kokonaan sivustoja ja palveluita, jotka vaativat iän varmennusta.

Mutta tämäkään reitti ei välttämättä ole mahdollinen enää kauaa: Yhdysvalloissa kaksi osavaltiota, Kalifornia ja Colorado, ovat ottamassa käyttöön lainsäädäntöä, joka vaatisi iän varmentamisen jo käyttöjärjestelmän tasolla.

Käytännössä käyttöjärjestelmä vaatisi asentuessaan jonkinlaisen vahvistuksen käyttäjän iästä. Ja kun käyttöjärjestelmällä asennetaan jotain sovelluksia, käyttöjärjestelmä välittäisi tiedon käyttäjän iästä sovellukselle, joka sen pohjalta voisi esimerkiksi kieltäytyä asentamasta sovellusta käyttäjän tietokoneelle.



Sinänsä ratkaisu on yksityisyyden kannalta tavallaan hieman parempi kuin useissa Yhdysvaltain osavaltioissa nyt käytössä olevat viritykset, eli käyttäjän henkilötietoa ei välitettäisi eteenpäin - ainoastaan tieto käyttäjän iästä (tai ikähaarukasta), mutta toisaalta tieto iästä olisi pakko todentaa käyttöjärjestelmälle itselleen.

Mielenkiintoinen yksityiskohta sekä Kalifornian jo hyväksytyssä lainsäädännössä että Coloradon lakiesityksessä on se, että käyttöjärjestelmä välittäisi tiedon käyttäjän iästä ainoastaan asennettaville sovelluksille - ei verkkosivustoille.

Tietokoneissa tällaiset valvonnat lienee helpohko kiertää, asentamalla räätälöidyn Linux-jakelun tietokoneelleen, mutta kännyköissä temppu ei olekaan sitten enää lainkaan yksinkertaisesti toteutettavissa, koska elämme Androidin ja iOS:n duopolissa.