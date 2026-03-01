Lakiesitys kieltäisi työntekijöiden mikrosirutuksen

Yhdysvalloissa, länsirannikolla sijaitsevassa Washingtonin osavaltiossa, on etenemässä lakiesitys, joka kieltäisi työntekijöiden mikrosiruttamisen.

Kyllä. Luit aivan oikein.

Washingtonin osavaltio on yksi Yhdysvaltain teknologiateollisuuden keskittymistä ja siellä sijaitsevat mm. Amazonin ja Microsoftin pääkonttorit.

Nyt sekä demokraattien että republikaanien osavaltiotason lainsäätäjien ajama lakialoite HB 2303 on etenemässä osavaltion lainsäädäntöelimissä eteenpäin, sillä sille on saatu jo osavaltion kongressin hyväksyntä ja laki vaatii enää osavaltion senaatin sekä kuvernöörin hyväksynnän.

Aiheesta uutisoinut paikallinen Foxin uutiskanava osaa kertoa, että Yhdysvalloissa ei ole toistaiseksi tullut vielä vastaan tapauksia, joissa työnantaja olisi vaatinut työntekijöiltään ihon alle asennettavaa mikrosirua työsuhteen jatkumisen ehtona. Lakialoite onkin siis lähinnä ennaltaehkäisevä, jolla pyritään suitsimaan mahdollisia tulevia väärinkäytöksiä.



Ajatus ei ole kuitenkaan aivan uusi, sillä uutisoimme vuosikymmen sitten amerikkalaisesta firmasta, joka olisi halunnut työntekijöilleen ihonalaiset mikrosirut.

Vapaaehtoinen itsensä siruttaminen on ollut jo jonkinlainen trendi, etenkin Ruotsissa. Ihmisten mikrosiruttaminen ei siis tarkoita minkäänlaista aivoihin asennettavaa viritystä, vaan yleensä kyseessä on pankkikortistakin löytyvän lähiluettavan NFC-sirun asentamisesta ihon alle.

Tyypillisimmillään siru asennetaan peukalon ja etusormen välissä olevan olevan ihon alle ja se toimii usein esimerkiksi kulkukortin korvaajana tai lähimaksujen maksamiseen.