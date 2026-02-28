MTV:n maksuttomat kanavat katoavat Elisan asiakkailta pian kokonaan - sopimus purettu
MTV ja Elisa ovat päätyneet sopimusriitaan jakelusopimuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että MTV:n maksuttomat kanavat eivät enää kohta näy Elisan kautta, mikäli uutta sopimusta ei synny.
Elisa tiedotti 26.2. MTV:n irtisanoneen Elisan ja MTV:n väliset jakelusopimukset. Elisan mukaan se parhaillaan etsii ratkaisua, jonka tavoitteena on varmistaa kanavien jatkuvuus ja minimoida asiakkaille mahdollisesti aiheutuvat haitat.
Elisa haluaa olla tilanteessa avoin, jonka takia se tiedottaa aiheesta, sillä on olemassa riski kanavien katkeamisesta.
Irtisanomisen myötä MTV:n maksuttomien kanavien jakelua koskeva sopimus päättyy 12.5.2026. Mikäli uutta sopimusta ei saada sovittua, MTV:n maksuttomat kanavat eivät ole enää katsottavissa suorina Elisa Viihteessä ja Elisan Kaapeli‑TV:ssä 13.5.2026 alkaen.
Tämä koskee kanavia MTV3, MTV Sub ja MTV Ava.
Kanavien tallentaminen ja tallenteiden katselu Elisa Viihteessä sekä maksuTV‑ ja MTV Katsomo -palvelut ovat toistaiseksi käytettävissä normaalisti 12.5. jälkeenkin, Elisa kertoo tiedotteessaan.
Elisa lupaa palaavansa asiaan ja tiedottavansa tilanteen etenemisestä hyvissä ajoin.
