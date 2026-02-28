--->
Rekisteröidy
AfterDawn logo

Xboxin perustaja: Microsoft on lakkauttamassa Xboxia

Xboxin perustaja: Microsoft on lakkauttamassa Xboxia
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Yksi Microsoftin omistaman Xbox-brändin alkuperäisistä perustajista, Seamus Blackley, ei usko enää Xboxin tulevaisuuteen.

GamesBeat haastatteli jo Microsoftilta uusiin haasteisiin siirtynyttä miestä ja haastattelussa sivuttiin myös Blackleyn mietteitä Xboxin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Blackley pohti haastattelussa, että hiljattain julkaistu nimitys, jossa Microsoftin sisältä Xbox-yksikön johtajaksi nousee aiemmin Microsoftin tekoälytuotteiden ja ohjelmistopalveluiden (SaaS) parissa työskennellyt Asha Sharma, on merkki muutoksesta.

Hänen mukaansa Sharma tulee toimimaan eräänlaisena saattohoitajana, joka tulee ohjaamaan nykymuotoisen Xboxin kohti loppuaan.

KOMMENTOI

Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
 Threadsin logo
Threads
 Blueskyn logo
Bluesky
 Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki