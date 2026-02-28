Xboxin perustaja: Microsoft on lakkauttamassa Xboxia
Yksi Microsoftin omistaman Xbox-brändin alkuperäisistä perustajista, Seamus Blackley, ei usko enää Xboxin tulevaisuuteen.
GamesBeat haastatteli jo Microsoftilta uusiin haasteisiin siirtynyttä miestä ja haastattelussa sivuttiin myös Blackleyn mietteitä Xboxin nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Blackley pohti haastattelussa, että hiljattain julkaistu nimitys, jossa Microsoftin sisältä Xbox-yksikön johtajaksi nousee aiemmin Microsoftin tekoälytuotteiden ja ohjelmistopalveluiden (SaaS) parissa työskennellyt Asha Sharma, on merkki muutoksesta.
Hänen mukaansa Sharma tulee toimimaan eräänlaisena saattohoitajana, joka tulee ohjaamaan nykymuotoisen Xboxin kohti loppuaan.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.