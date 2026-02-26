HBO Max ryhtyy estämään salasanojen jakamisen kavereille Suomessakin
Kolme vuotta sitten, keväällä 2023 Netflix suututti netin kommenttipalstat, kun yhtiö ryhtyi aktiivisesti estämään salasanojen jakamista kotien ulkopuolelle, myös Suomessa.
Tuhannet tuohtuneet käyttäjät vannoivat, että he lopettavat Netflixin tilauksen välittömästi. Mutta toisin kävi: Netflixin tilaajamäärät ampaisivat huimaan kasvuun. Nyttemmin on arvioitu, että salasanojen jakamisen estämisen suorana vaikutuksena Netflix sai 9 miljoonaa uutta maksavaa tilaajaa.
Netflixin tilaajamäärät ovat jatkaneet tuon jälkeenkin tasaista kasvua, eli maksavien käyttäjien elämän hankaloittaminen ei tuntunut purevan Netflixin suosioon millään tavalla.
Tästä rohkaistuneena myös muut suuret suoratoistopalvelut ovat ottaneet saman käytännön: Disney+ ryhtyi estämään salasanojen jakamisen kodin ulkopuolelle syksyllä 2024, myös Suomessa.
Ja nyt samaan käytäntöön on siirtymässä myös se kolmas suuri suoratoistopalvelu, eli HBO Max.
HBO Max aloitti salasanojen jakamisen estämisen Yhdysvalloissa jo viime vuonna, mutta tänään julkaistussa HBO Maxin emoyhtiön, Warner Bros. Discoveryn, tuoreessa tulosjulkistuksessa kerrottiin aiheesta lisää.
Yhtiö kertoi, että salasanojen jakaminen kodin ulkopuolisille käyttäjille tullaan estämään tämän vuoden aikana myös kaikissa muissakin HBO Maxin toimintamaissa - siis myös Suomessa.
Samalla toki yhtiön tulevaisuus itsenäisenä toimijana on näillä näkymin päättymässä, sillä Netflix on ostamassa Warner Bros. Discoveryn ja siten myös HBO Maxin. Yhtiöstä on jätetty vihamielinen tarjous Paramountin toimesta ja lopullinen ostaja selviää vasta myöhemmin tänä vuonna.
Tässä välissä WBD pyrkii tekemään HBO Maxista mahdollisimman kiinnostavan potentiaalisen ostajan näkökulmasta, olipa ostajataho lopulta sitten Netflix tai Paramount.
