Nuorisolaiset keksivät fyysisen median: DVD-myynnin lasku hidastui

Taloushuolista ja edeltävien sukupolvien aikakauden nostalgisoinnista syntyy joskus yllättäviä trendejä.

Mutta nyt näyttää siltä, ainakin Yhdysvaltain myyntilukujen perusteella, että ns. Z-sukupolvi eli vuosien 1997 ja 2012 välillä syntyneet zoomerit ovat löytäneet yhden historiallisen muinaisjäänteen: DVD-elokuvat.

Los Angeles Timesin mukaan nimenomaan nuorten herännyt kiinnostus tuota muinaista, historian sopukoista löytyvää optista videoformaattia kohtaan on varsin merkittävää.

Aivan niin merkittävää kiinnostuksen kasvu ei ole, että se olisi nostanut DVD-elokuvien myynnin uudelle kasvu-uralle. Mutta nyt nähdään ensimmäisiä merkkejä siitä, miten lähes täydellisesti romahtanut DVD-markkina on edes hidastanut syöksylaskuaan.

Fyysisten elokuvien myynti on kokonaisuudessaan, Blu-ray -elokuvat mukaanluettuna, romahtanut 93 prosenttia sitten huippuvuoden 2005. Vuosi 2024 oli ensimmäinen Yhdysvalloissa, jolloin elokuvien fyysisiä kopioita myytiin alle miljardilla dollarilla.



Selityksiä viriävälle kiinnostukselle DVD-elokuvia kohtaan on monia. Ensinnäkin elokuvat nykyisin katoavat varsin herkästi suoratoistopalveluista ja välillä vastaan tulee tilanteita, että tiettyä leffaa ei löydy mistään suoratoistopalvelusta rahaakaan vastaan.

Toinen selkeä selitys on tunne omistamisesta: DVD-leffan omistaa, eikä siitä tarvitse maksaa kuukausimaksua. Ja kolmas on tietysti rahaan liittyvä sekin: kirpputoreilta ja netin kauppapaikoilta saa DVD-elokuvia lähes ilmaiseksi, kun samaan aikaan suoratoistopalvelut ovat nostaneet hintojaan vuosi vuodelta.

Mutta myös fyysisten elokuvien (johon kuuluvat myös teräväpiirtotarkkuutta tarjoavat Blu-rayt) vuokraaminen on jälleen pienessä nousussa. Suomessahan videovuokraamoita ei tietojemme mukaan enää ole lainkaan, mutta Yhdysvaltain isoimmissa kaupungeissa niitä vielä löytyy - ja nyt nuoret ovat löytäneet tiensä niihin.

Trendi ei rajoitu kuitenkaan pelkkiin vuokrattaviin leffoihin tai kirpputorien DVD-löytöihin, vaan myös teräväpiirtoa tarjoavat uudet Blu-ray -julkaisut ja nimenomaan laadukkaasti tuotetut versiot, kuten Criterion Collectionin Blu-rayt myyvät nyt aiempaa paremmin.