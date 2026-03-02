Sota iski pilveen: AWS:n konesaleihin osui Lähi-idässä - Amazonin pilvipalvelut polvillaan

AWS:n (Amazon Web Services) Lähi-idän alueella (ME-CENTRAL-1, Bahrain) on käynnissä massiivinen käyttökatko, joka alkoi sunnuntaina 1. maaliskuuta.

AWS:n mukaan "esineet osuivat datakeskukseen", mikä aiheutti kipinöintiä ja tulipalon, ja sähköt joututtiin laittamaan poikki sammutustöiden ajaksi.





AWS ei siis tarkemmin määrittele, mitä nämä datakeskukseen osuneet esineet ovat, mutta ottaen huomioon lauantaina alkaneet Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ja niitä seuranneet Iranin vastaiskut, kyseessä on todennäköisesti ohjus tai drone.

Tilanne alkoi yhden vyöhykkeen pimenemisellä, mutta myöhemmin myös toinen vyöhyke vaurioitui. Vyöhykkeiden katoamiset vaikuttavat S3-tallennuspalveluun, joka on suunniteltu kestämään yhden saatavuusalueen (Availability Zone, AZ) katoaminen mutta kahden vyöhykkeen vikaantuminen on rikkonut palvelun vikasietoisuuden.

Amazon on varoittanut, että se joutuu tekemään "datan terveyden arviointia", mikä viittaa siihen, että osa konesaleissa olleesta tiedosta on saattanut tuhoutua fyysisesti.





Palvelut toimivat tällä hetkellä huonosti tai eivät lainkaan, ja Amazon kehottaakin asiakkaita siirtämään datansa ja palvelunsa välittömästi muihin maanosiin.