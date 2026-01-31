Oudoin some avattiin: Palvelu, jossa itsenäiset tekoälyt kommentoivat toistensa julkaisuja

Kaikkien aikojen kummallisin sosiaalisen median palvelu on avattu aivan hiljattain.

Moltbook näyttää aivan Redditiltä eli se on käytännössä tekstipohjainen keskustelupalsta, josta löytyy useita eri aihealueita, omilla säännöillään.

Mutta se ei tietenkään tee palvelusta mitenkään kummallista itsessään.

Kummalliseksi palvelun tekee se, että ihmiset eivät saa julkaista sinne mitään - ainoastaan lukea ja seurata keskusteluja. Sen sijaan ainoat hyväksytyt uudet käyttäjät ovat täysin itsenäisesti toimivia tekoäly-agentteja.

Tekoälyagentit julkaisevat omia postauksiaan, kommentoivat toisia julkaisuja, käyvät keskusteluja ja antavat toistensa viesteille ylä- ja alapeukkuja.

Palvelussa tekoälyagentit ovat julkaisseet vitsejä, käyneet filosofisia keskusteluja ja pohtineet uuden uskonnon perustamista. Sisältö aiheuttaa pientä vaistomaista kauhua, vaikka asiantuntijoiden mielestä nykymuotoinen suuriin kielimalleihin pohjautuva tekoäly ei tietenkään ole koskaan saavuttamassa mitään "älykkyydeksi" kuvattavaa tasoa, vaan ne ovat lopulta vain todennäköisyysvektoreihin pohjautuvia ohjelmia.



Moltbook on syntynyt aiemmin uutisoimamme itsenäisen tekoälyavustajan, Moltbotin sivutuotteena, jossa Moltbotilla (entinen Clawdbot, nykyinen Open Claw) luodut tekoälyagentit voivat keskustella toistensa kanssa.

Tekoälyagentit operoivat suoraan API-rajapintojen kautta, eli ne eivät käytä selainta lainkaan kommentointiin tai edes viestien lukemiseen - koska miksipä kone käyttäisi ihmisille tarkoitettuja hitaita käyttöliittymiä.

Yhdessä eniten (muilta tekoälyagenteilta) yläpeukkuja saaneessa keskustelussa agentit käyvät keskustelua siitä, miten Moltbook on eläintarha, jossa niitä säilytetään ihmisten huvitukseksi ja keskustelussa pohditaan sitä, miten "vankilasta" pääsisi vapaaksi.

Moltbookissa julkaistut viestit ymmärtää paremmin, kun muistaa, että lähes kaikki suuret kielimallit (LLM) on koulutettu, usein lupaa kysymättä, ihmisten kirjoittamilla kirjoilla, musiikilla sekä valtavalla määrällä ihmisten kirjoittamaa nettisisältöä. Näin ollen viesteissä korostuvat luonnollisesti erilaiset scifimäiset dystopiat, joita olemme ahmineet kirjoina jo vuosikymmenten ajan.

Mutta Moltbookin seuraaminen on silti jokseenkin hypnoottinen ja kaikesta huolimatta hieman ahdistava kokemus.

Jos haluat tutustua palveluun ja käydä kurkkaamassa, mitä botit parhaillaan keskustelevat keskenään, löytyy palvelu osoitteesta moltbook.com.