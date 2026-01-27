Tekoälyn seuraava jättiloikka? Clawdbot / Moltbot villitsee

Tekoälyn seuraava "iPhone-hetki". Tärkein tapaus sitten ChatGPT:n julkaisun.

Näin on kuvailtu sosiaalisessa mediassa nörttien maailman myrskyn lailla kaapannutta uutta avoimen lähdekoodin tekoälysovellusta.

Kyseessä on tietysti Clawdbot.

Tai oli, sillä projektin nimi vaihdettiin aivan hiljattain Moltbotiksi tavaramerkin vuoksi.

Moltbot on lukuisia avoimen lähdekoodin projekteja aloittaneen Peter Steinbergerin luomus, joka on monella tapaa lähellä sitä, millaiseksi kuvittelimme tekoälyn muodostuvan jo joskus vuosikymmeniä sitten scifi-elokuvia ja -kirjoja luettuamme.

Mistä oikein on kyse?

"Siri, joka oikeasti toimii"

Moltbot on yksinkertaisesti kokonaisuus, joka ottaa haltuun käyttäjän koko tietokoneen ja pystyy operoimaan käytännössä kaikkea mahdollista, mitä käyttäjän tietokoneelta vain suinkin löytyy.





Se osaa lukea sähköpostit, joko selaimen kautta tai erillisestä sähköpostiohjelmasta. Se osaa käyttää selainta. Se osaa käyttää tietokoneelta löytyviä sovelluksia. Se osaa lukea tekstiviestit, Telegram-viestit ja iMessage-viestit. Se osaa lähettää sähköpostia, tilata tuotteita verkosta, käyttää Googlea, luoda ja lukea tiedostoja, ohjelmoida ja suorittaa itse luomiaan ohjelmia käyttäjän tietokoneella.

Ja paljon, paljon muuta.

Sitä voidaan komentaa joko komentoriviltä tai etänä, lähes minkä tahansa viestisovelluksen kautta (tuettuina ovat mm. Slack, WhatsApp, Telegram, Signal ja Discord).

Itse asiassa Moltbotin ympärille on rakentunut vain muutamassa viikossa jatkuvasti kasvava yhteisö, joka kehittää jatkuvasti uusia temppuja eli valmiita taitoja, joita Moltbotilla voi käyttää sellaisenaan.

I can now ask my Clawdbot to show me my Mac mini desktop and control stuff without having to get off my couch. The future is wild, man. @steipete.me



[image or embed] -- Federico Viticci (@viticci.macstories.net) 24. tammikuuta 2026 klo 19.04

Sitä on käytetty mm. tietokoneen kovalevyjen sisällön järjestämiseen ja luettelointiin, sähköpostilaatikoiden järjestämiseen ja sähköposteista esiin nousevien tehtävien priorisointiin (ja luonnollisesti käyttäjän valitsemaan to-do -sovellukseen lisäämiseen).

Sen tärkein valtti on kuitenkin pysyvä muisti. Eli se ei koskaan unohda sille aiemmin opetettuja asioita, vaan se oppii ajan kanssa käyttäjän tarpeet, tiedot ja tietokoneen toiminnot aina vain paremmin.

Mac Mini..?

Samalla Moltbot on aiheuttanut myyntipiikin Applen pienikokoisissa pöytätietokoneissa eli Mac Mineissä.

Kyseessä ei ole tällä kertaa mikään Apple-kulttiin liittyvä tekijä.





Sen sijaan syyt Mac Minin suosiolle Moltbotin kanssa ovat moninaiset. Ensinnäkin moni kokee sen hieman riskialttiina, että laajoilla järjestelmäoikeuksilla varustettu tekoäly käyttäisi suoraan samaa tietokonetta, mitä käyttäjä käyttää itsekin. Eli on selkeämpää lokeroida Moltbot omaan tietokoneeseensa.

Toisekseen moni haluaa, että Moltbotin käyttämä tekoälymalli pyörii ainakin pääosin omalla tietokoneella, eikä lähettele henkilökohtaisia tietoja OpenAI:n tai muiden tekoälyfirmojen palvelimille tekoälylaskentaa varten.

Paikallisessa tekoäly-agenttien pyörittämisessä Mac Minin suosio johtuu sen hinta-laatu-suhteesta. Halvin Mac Mini (M4-järjestelmäpiirillä) maksaa Suomessa noin 700 euroa. Applen M-sarjan järjestelmäpiirien etuna PC-koneiden x86-arkkitehtuuriin nähden on se, että kaikki tietokoneen muisti on suoraan sekä prosessorin että näyttöpiirin käytettävissä, ilman hitaita väyliä.

Ja 750 euron kertasijoitus omalla tietokoneella pyörivään tekoälyyn alkaa kuulostamaan hyvinkin kannattavalta, kun sitä alkaa vertaamaan pilvilaskentaa tarjoavien tekoälyfirmojen veloittamiin käyttöpohjaisiin laskentakuluihin.

Lisäksi Mac Mini voidaan pitää näppärästi jatkuvasti päällä, eräänlaisena kodin omana tekoälykeskuksena, jota voidaan ohjata niin kotoa kuin etäältäkin (kuten todettua, sitä voidaan komentaa käytännössä kaikkien viestisovellusten kautta). Ja Mac Mini on myös täysin hiljainen, joka on merkittävä tekijä sekin.

Ei kaikille

Projektin kehittäjä, Peter Steinberger itsekin varoittaa, että kyseessä on hänen alunperin luoma harrasteprojektinsa, joka vain räjähti suosiossa täysin yhtäkkiä.





Hän painottaa (linkki vie X/Twitteriin), että Moltbot ei ole millään muotoa vielä valmis tuote ja se soveltuu tällä hetkellä vain ja ainoastaan tekniikasta kiinnostuneille käyttäjille, jotka (oikeasti!) tietävät, mitä ovat tekemässä.

Mutta Moltbot on jo saanut taakseen valtavan armeijan kehittäjiä ja kokeilijoita, joka takaa sen, että Moltbot kehittyy parhaillaan huikealla tahdilla. Sen tietoturvaa ollaan parhaillaan auditoimassa ja parantamassa useiden eri tahojen toimesta - ja lienee todennäköistä, että siitä syntyy nykyistä kuluttajaystävällisempi tuote jo lähikuukausien aikana.

Moltbot toimii sellaisenaan Windowsilla, macOS:llä, Linuxilla ja Androidilla.

Heille, ketkä ovat kiinnostuneita tutustumaan Moltbotin nykytilaan ja mahdollisesti asentamaan sen omalle koneelleen, projekti löytyy täältä:

