Käänne oikeusjutussa: Tekoälyjätti OpenAI tiesi rikkovansa lakia käyttäessään kirjoja tekoälynsä koulutukseen

Yhdysvalloissa käynnissä olevassa oikeusjutussa joukko kirjailijoita ja kirjakustantamoja on haastanut tekoälyjätti OpenAI:n oikeuteen tekijänoikeuksiensa loukkaamisesta.

Kirjailijat ja kustantamot syyttävät OpenAI:ta siitä, että yhtiö on käyttänyt niiden tekijänoikeudella suojattua materiaalia - eli kirjoja - tekoälymalliensa koulutusmateriaalina ilman tekijänoikeuksien omistajien lupaa.

Vastaava oikeusjuttu oli nostettu myös toista suurta tekoälyfirmaa Anthropicia vastaan. Kyseinen oikeusjuttu sovittiin lopulta oikeussalien ulkopuolella siten, että Anthropic määrättiin maksamaan yhteensä 1,5 miljardia dollaria kirjailijoille.

OpenAI:n oikeusjutussa panokset ovat nyt koventuneet, kun oikeusjutun kantajat eli kirjailijat ja kustantajat, ovat saaneet haltuunsa OpenAI:n sisäistä viestinvaihtoa. Kantajille päätyneissä yhtiön Slack-viesteissä OpenAI:n työntekijät keskustelevat siitä, pitäisikö heidän tuhota piraattipalveluista ladatut kirjat.



Todiste siitä, että OpenAI on tiennyt rikkoneensa lakia jo kirjojen sisällön hankkiesaan, vaikeuttaa yhtiön puolustautumista oikeusjutussa merkittävästi.

Kirjailijoiden ryhmittymä vaatii nyt oikeudelta päätöstä, joka pakottaisi OpenAI:n luovuttamaan lisää yhtiön sisäistä viestinvaihtoa aiheeseen liittyen. Erityisesti kirjailijat ja kustantajat haluavat saada selville sen, mitä OpenAI:n omat juristit ovat kommunikoineet OpenAI:n tuotetiimille kirjojen ja tekijänoikeuden osalta.

Jos viesteistä paljastuu selkeästi, että OpenAI on täysin tietoisesti rikkonut lakia, myös juristiensa kannan kuulemisen jälkeen, yhtiö ei mitenkään voi puolustautua perinteisellä "emme olleet varmoja, onko tämä laitonta" -puolustuksella.

Yhdysvaltain tekijänoikeuslain mukaan yhtiö voitaisiin tuomita jopa 150 000 dollarin korvauksiin jokaista laittomasti hankittua ja luvatta tekoälyn koulutukseen käytettyä kirjaa kohden. Anthropicin sovinnossa päädyttiin 3000 dollarin korvauksiin jokaista kirjaa kohden.

Sekä Anthropic että OpenAI ovat ladanneet kirjat (nykyisin jo suljetusta) LibGen-piraattipalvelusta omien tekoälymalliensa koulutusmateriaaliksi.